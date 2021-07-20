Пиппен в честь Олимпиады в Токио предложил снять его особняк за 92 доллара

Легендарный баскетболист «Чикаго» Скотти Пиппен предложил болельщикам сборной США посмотреть Олимпиаду в его доме. Соответствующее объявление 55-летний баскетболист разместил на сайте аренды жилья.

«В честь Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио я приглашаю болельщиков баскетбола в свой дом в Чикаго, чтобы вновь пережить один из самых ярких моментов моей карьеры — участие в Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году, — написал Пиппен в объявлении. — Я очень рад, что вы поддержите следующее поколение олимпийцев из моего дома!»

Пиппен установил символическую плату в размере 92 долларов — в память об Олимпиаде 1992 года, когда он в составе сборной США выиграл олимпийское золото. В дом могут заехать не более четырех человек за раз. Доступные даты для снятия жилья — 2, 4 и 6 августа.

Кроме того, гостям будут доступны разные виды досуга: посмотреть спортивную коллекцию Пиппена, поиграть в баскетбол на его площадке, покупаться в бассейне или попариться в сауне.

Олимпийский баскетбольный турнир пройдет с 25 июля по 7 августа.