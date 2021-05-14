Петиция за отмену Олимпиады в Токио собрала 350 тысяч подписей

Петиция в поддержку отмены летних Олимпийских игр в Токио по состоянию на 14 мая набрала 350 тысяч подписей. Она размещена на сайте change.org, а ее автором стал японский адвокат и политик Кэндзи Уцуномия, который трижды участвовал в выборах губернатора Токио.

«Я очень воодушевлен тем фактом, что нам удалось собрать так много сторонников за такой короткий период — чуть больше недели. Эта тема вызвала широкий резонанс в Японии и за границей. Мы намерены продолжать свою деятельность, пока не добьемся решения об отмене Игр», — отметил Уцуномия.

Главная мысль петиции, размещенной 5 мая, заключается в том, что в нынешних условиях пандемии коронавируса невозможно безопасно провести Олимпийские игры.

В Японии из-за плохой эпидемической ситуации до 31 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Например, в Токио прирост зараженных в течение недели приближался к отметке 1 тысячи в день.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако перенесены из-за пандемии на этот год. Соревнования пройдут с 8 по 23 августа.