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Песков рассказал, что встреча Путина с олимпийской сборной России состоится

13:17

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин встретится с олимпийской сборной РФ. Встреча будет приурочена к совету по развитию физкультуры и спорта.

«Состоится такая встреча обязательно, состоится своевременно, мы вас проинформируем», — цитирует Пескова пресс-служба Кремля.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная России завоевала 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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