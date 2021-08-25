Песков рассказал, что встреча Путина с олимпийской сборной России состоится

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин встретится с олимпийской сборной РФ. Встреча будет приурочена к совету по развитию физкультуры и спорта.

«Состоится такая встреча обязательно, состоится своевременно, мы вас проинформируем», — цитирует Пескова пресс-служба Кремля.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная России завоевала 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.