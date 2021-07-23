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Первый канал объяснил, почему не показал в прямом эфире проход украинских спортсменов во время церемонии открытия Олимпиады

16:20
Украинские спортсмены во время парада. Фото Getty Images
Украинские спортсмены во время парада. Фото Getty Images
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«Первый канал», который ведет трансляцию церемонии открытия Олимпиады в Токио, во время парада атлетов не показал выход на стадион команды Украины.

Трансляцию прервали на рекламу непосредственно перед появлением на поле сборной Уганды. Вслед за ней шли украинские олимпийцы.

В пресс-службе «Первого канала» этот перерыв в трансляции РБК объяснили следующим образом: «Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз».

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально Игры должны были пройти летом 2020 года, но соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Открытие Олимпиады в Токио: прямая онлайн трансляция

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60fab6099a7947c6d7d812b3?from=newsfeed

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события