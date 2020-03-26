Перенос Олимпиады-2020 в Токио на 2021 год обойдется в 2,7 миллиарда долларов

Решение перенести Олимпиаду-2020 в Токио на 2021 год обойдется организаторам в 2,7 миллиарда долларов, сообщает Nikkei.

По информации источника, такая сумма потребуется для того, чтобы оплатить аренду помещений, перебронирование гостиниц, а также на дополнительные выплаты персоналу и охране.

Изначально Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако были перенесены на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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