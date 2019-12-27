Павел Колобков: «В начале следующего года начнется судебный процесс»

Министр спорта РФ Павел Колобков вспомнил, как сам выступал в нейтральном статусе, но отметил, что такие санкции противоречат Олимпийской хартии.

— Однажды я участвовал в соревнованиях в нейтральном статусе — в 1992 году, — сказал Колобков в интервью каналу «Россия 24». — Это было непонятно для спортсменов, это было неприятно, потому что все спортсмены отстаивают честь своей страны, гордятся флагом и гимном страны. Когда выступаешь под флагом своей страны, у тебя удваивается сила, потому что ты чувствуешь, что за тобой целая великая стран.

Поэтому я считаю, что этот подход в корне неверный, его надо пересматривать, несмотря на то, что официально, юридически они смогут его применить, он соответствует их стандартам, но этот стандарт нарушает основополагающие права спортсменов. Этот принцип не должен быть применен в любом виде, так как он нарушает Олимпийскую хартию и уставы международных федераций, это будет большим предметом споров.

В начале следующего года начнется судебный процесс: работа юристов, подбор документов. Процесс обещает быть очень сложным. У нас есть своя позиция, наши эксперты готов к этому процессу. Хочу отметить, что пока никакие санкции в силу не вступили.

У нас запланированы крупные международные соревнования. Для них будет создана большая инфраструктура. И эта инфраструктура — наследие, которое поможет развитию российского спорта.