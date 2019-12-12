Павел Колобков: «Российский спорт переживает трудные времена, но правда на нашей стороне»

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что российский спорт преодолеет все трудности. Об этом он заявил в ходе вручения Национальной спортивной премии-2019.

— Российский спорт переживает трудное время, давление, — цитирует Колобкова ТАСС. — Но пока мы едины, мы преодолеем все эти трудности, отстоим честь нашего спорта. Ведь правда на нашей стороне, нам есть чем и кем гордиться.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.