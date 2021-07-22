Открытие олимпийских игр в Токио: где смотреть прямую трансляцию

23 июля пройдет церемония открытия Олимпийских игр-2020 в Токио. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно смотреть на «Первом канале». Эфир начнется в 14:00 (мск). Посмотреть повтор можно будет в 21.30 по московскому времени.

Олимпиада в Токио точно пройдет без зрителей. Знаменосцами нашей сборной будут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Из-за антидопинговых санкций они понесут не государственный флаг России, а белое полотнище с эмблемой Национального олимпийского комитета.

В этом году участники Игр примут обновленную присягу, которая подчеркнет солидарность и равенство. Также увеличено количество присягающих с трех до шести: два спортсмена, два тренера и два судьи. Это соответствует стремлению МОК к равенству.

Особая интрига церемонии открытия по традиции — кто именно и каким способом будет зажигать пламя в олимпийской чаше. Обычно эта информация становится сюрпризом и держится в самом строгом секрете.