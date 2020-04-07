Отбор на Игры в Токио завершится 29 июня 2021 года

Международный олимпийский комитет объявил обновленные сроки завершения квалификационного периода для спортсменов на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут следующим летом. Это произойдет 29 июня 2021 года. Система квалификации будет представлена МОК до конца текущего месяца, сообщает официальный сайт ОКР.

5 июля следующего года, ровно за 18 дней до церемонии открытия Игр, национальные олимпийские комитеты должны подать окончательные списки спортсменов, которые примут участие в соревнованиях.

МОК также рекомендовал всем международным спортивным федерациям по возможности сохранить изначальные системы квалификации и отборочные турниры, отмененные из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.

Более сложная ситуация наблюдается в дисциплинах, использующих для определения обладателей олимпийских лицензий мировой рейтинг. Например, в дзюдо, бадминтоне, тяжелой атлетике и скейтбординге. По мнению Международного олимпийского комитета, федерациям необходимо найти баланс между защитой интересов атлетов, которые были близки к поездке в Токио, и отбором лидеров в своих видах спорта по итогам следующего сезона.

Напомним, что в настоящий момент определены обладатели 57 процентов лицензий на Олимпийские игры в Токио. Всего в них примут участие 11 тысяч спортсменов.