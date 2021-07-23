Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала то, что участвовала в церемонии зажжения олимпийского огня в Токио.

«Несомненно, это величайшее спортивное достижение и честь, которые я когда-либо имела в своей жизни. У меня нет слов, чтобы описать чувства, которые я испытываю прямо сейчас, но я знаю, что в настоящее время я полна благодарности», — написала спортсменка в своем Twitter.