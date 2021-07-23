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Осака — о зажжении олимпийского огня: «Это величайшее спортивное достижение»

19:22
Наоми Осака. Фото Twitter
Наоми Осака. Фото Twitter
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Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала то, что участвовала в церемонии зажжения олимпийского огня в Токио.

«Несомненно, это величайшее спортивное достижение и честь, которые я когда-либо имела в своей жизни. У меня нет слов, чтобы описать чувства, которые я испытываю прямо сейчас, но я знаю, что в настоящее время я полна благодарности», — написала спортсменка в своем Twitter.

Церемония открытия Игр стартовала на Олимпийском стадионе в 14.00 по московскому времени, по Токио это 20:00. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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