Оргкомитет Олимпиады назвал массовое инфицирование коронавирусом в сборной Греции очагом заражения

Представитель оргкомитета Олимпиады-2020 Масанори Такая назвал случай массового инфицирования коронавирусом среди членов сборной Греции очагом заражения.

«Мы вынуждены признать это очагом заражения», — приводит слова Такая Kyodo.

Ранее сообщалось, что в сборной Греции было выявлено пять положительных тестов на коронавирус, включая спортсменов и персонал. Все зараженные были переселены из Олимпийской деревни в карантинную гостиницу. Из-за выявления инфицирования оргкомитет Олимпиады отстранил сборную по синхронному плаванию от соревнований в дуэтах и командном турнире.