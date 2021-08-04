Оргкомитет Олимпиады назвал массовое инфицирование коронавирусом в сборной Греции очагом заражения
07:59
Представитель оргкомитета Олимпиады-2020 Масанори Такая назвал случай массового инфицирования коронавирусом среди членов сборной Греции очагом заражения.
«Мы вынуждены признать это очагом заражения», — приводит слова Такая Kyodo.
Ранее сообщалось, что в сборной Греции было выявлено пять положительных тестов на коронавирус, включая спортсменов и персонал. Все зараженные были переселены из Олимпийской деревни в карантинную гостиницу. Из-за выявления инфицирования оргкомитет Олимпиады отстранил сборную по синхронному плаванию от соревнований в дуэтах и командном турнире.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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