Оргкомитет Олимпиады-2020 планирует обсудить новую дату соревнований на этой неделе
Глава оргкомитета Олимпийских игр-2020 в Токио Есиро Мори ждет предложения о новых датах проведения Игр от президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на этой неделе, сообщает Reuter.
Ранее появилась информация, что церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио может пройти 23 июля 2021 года, а завершится 8 августа того же года.
24 марта было объявлено о переносе Игр из-за пандемии коронавируса.
Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.
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