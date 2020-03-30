Оргкомитет Олимпиады-2020 планирует обсудить новую дату соревнований на этой неделе

Глава оргкомитета Олимпийских игр-2020 в Токио Есиро Мори ждет предложения о новых датах проведения Игр от президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на этой неделе, сообщает Reuter.

Ранее появилась информация, что церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио может пройти 23 июля 2021 года, а завершится 8 августа того же года.

24 марта было объявлено о переносе Игр из-за пандемии коронавируса.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте