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Оргкомитет Игр-2020 проведет расследование случая распития алкоголя в Олимпийской деревне

06:16
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Оргкомитет Игр-2020 в Токио занимается расследованием случая распития алкоголя ватерполистами в Олимпийской деревне. Об этом журналистам сообщил гендиректор оргкомитета Тосиро Муто.

«31 июля был случай распития в Олимпийской деревне алкоголя ватерполистами. По этому поводу проведено расследование», — приводит слова гендиректор оргкомитета Тосиро Муто ТАСС.

Ранее Оргкомитет Олимпиады лишил аккредитаций двух грузинских дзюдоистов, которые самовольно покинули территорию Олимпийской деревни для посещения достопримечательностей столицы Японии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12034151

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Сергей Разин все материалы автора

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