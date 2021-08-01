Оргкомитет Игр-2020 проведет расследование случая распития алкоголя в Олимпийской деревне

Оргкомитет Игр-2020 в Токио занимается расследованием случая распития алкоголя ватерполистами в Олимпийской деревне. Об этом журналистам сообщил гендиректор оргкомитета Тосиро Муто.

«31 июля был случай распития в Олимпийской деревне алкоголя ватерполистами. По этому поводу проведено расследование», — приводит слова гендиректор оргкомитета Тосиро Муто ТАСС.

Ранее Оргкомитет Олимпиады лишил аккредитаций двух грузинских дзюдоистов, которые самовольно покинули территорию Олимпийской деревни для посещения достопримечательностей столицы Японии.