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Организаторы Олимпиады в Токио планируют допускать местных зрителей

18:20

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио планируют разрешить местным зрителям посещать соревнования, сообщает ТАСС со ссылкой на японское издание Kyodo

Координаторы Игр планируют ограничить 10 тысячами человек максимальное число зрителей на стадионах и спортивных объектах.

Окончательное решение по данном вопросу пока не принято, официальное объявление появится в ближайшее время.

Изначально Олимпийские игры в Токио должны была пройти летом 2020 года. Соревнования перенесли на год из-за пандемии коронавируса, и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

 

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11666353

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