Определена точная дата проведения Олимпийских игр в Токио в следующем году

Олимпийские игры-2020 в Токио, пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, сообщается на официальном сайте МОК.

Отмечается, что такое решение было принято принято в целях защиты здоровья спортсменов и всех вовлеченных лиц, а также для сдерживания коронавируса, для защиты интересов спортсменов и олимпийского спорта. Кроме того учитывался глобальный международный спортивный календарь.

— Я хочу поблагодарить международные федерации за их единодушную поддержку и национальные олимпийские комитеты за их поддержку в процессе консультаций на протяжении последних нескольких дней, — цитирует пресс-служба МОК главу организации Томаса Баха. — Я также хотел бы поблагодарить комиссию спортсменов МОК, с которой мы находимся в постоянном контакте. Сейчас человечество находится в темном туннеле. А Олимпийские игры Токио-2020 могут стать светом в конце этого туннеля.

— Я предложил провести эти игры в период с июля по август 2021 года, и я очень ценю, что президент Бах, обсудив это предложение с различными международными спортивными федерациями и другими соответствующими организациями, любезно принял мое предложение, приводит официальный сайт МОК слова главы оргкомитета Игр Мори Есиро.

Для отбора и квалификации спортсменов, а также для их подготовки требуется определенное количество времени. С точки зрения транспорта, организации волонтеров и предоставления билетов для тех, кто находится в Японии и за рубежом, а также с учетом ситуации с коронавирусом, мы сочли, что Игры лучше провести летом 2021 года.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. 24 марта было объявлено о переносе Игр из-за пандемии коронавируса.

Большинство спортивные соревнований по этой причине были перенесены или отменены. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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