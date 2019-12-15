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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Определен состав участников олимпийского квалификационного турнира

17:45
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По итогам женского чемпионата мира-2019 определился состав участников отборочных турниров Олимпиады в Токио. Соревнования пройдут с 19 по 22 марта 2020 года.

Сборная России, завоевавшая бронзу чемпионата мината, поборется за попадание на Олимпиаду с командами Сербии, Венгрии и Китая. Место проведения турнира будет определено позже.

Группа 1: Испания Швеция, Сенегал, Аргентина.

Группа 2: Россия, Сербия, Китай, Венгрия.

Группа 3: Норвегия, Черногория, Румыния, КНДР.

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