Определен состав российской команды по пятиборью на Олимпийские игры в Токио

Российские пятиборцы Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова выступят на Олимпийских играх в Токио.

«В Токио выступят Лифанов, Губайдуллина и Баташова. Команда ставит перед собой задачу выступить в Токио успешно и побороться там за медали. Заключительный этап подготовки пройдет в Москве, откуда напрямую полетим в Токио», – привод слова главного тренера сборной России по пятиборью Андрея Моисеева ТАСС.

Российские пятиборцы получили четыре олимпийские лицензии. Лифанов – в мужских соревнованиях, Губайдуллина, Баташова и Аделина Ибатуллина – в женских. Поскольку в каждой категории можно заявить не более двух спортсменов от страны, Ибатуллина осталась вне состава команды.

Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 23 июля по 8 августа.