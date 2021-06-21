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Определен состав российской команды по пятиборью на Олимпийские игры в Токио

11:40
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Российские пятиборцы Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова выступят на Олимпийских играх в Токио.

«В Токио выступят Лифанов, Губайдуллина и Баташова. Команда ставит перед собой задачу выступить в Токио успешно и побороться там за медали. Заключительный этап подготовки пройдет в Москве, откуда напрямую полетим в Токио», – привод слова главного тренера сборной России по пятиборью Андрея Моисеева ТАСС.

Российские пятиборцы получили четыре олимпийские лицензии. Лифанов – в мужских соревнованиях, Губайдуллина, Баташова и Аделина Ибатуллина – в женских. Поскольку в каждой категории можно заявить не более двух спортсменов от страны, Ибатуллина осталась вне состава команды.

Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11703753

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