Определен состав российской команды по пляжному волейболу на Олимпийские игры

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) утвердила состав российской команды по пляжному волейболу на Олимпийские игры в Токио.

В Токио в парах выступят Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, Илья Лешуков и Константин Семенов, а также Надежда Макрогузова и Светлана Холомина. Именно в этих сочетаниях спортсмены завоевали лицензии.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.