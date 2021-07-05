Определен состав российской команды по пляжному волейболу на Олимпийские игры
14:17
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) утвердила состав российской команды по пляжному волейболу на Олимпийские игры в Токио.
В Токио в парах выступят Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, Илья Лешуков и Константин Семенов, а также Надежда Макрогузова и Светлана Холомина. Именно в этих сочетаниях спортсмены завоевали лицензии.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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