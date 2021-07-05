Олимпиада
Токио-2020
Новости
Календарь Медальный зачет Академическая гребля Бадминтон
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Определен состав российской команды по пляжному волейболу на Олимпийские игры

14:17
Теги:

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) утвердила состав российской команды по пляжному волейболу на Олимпийские игры в Токио.

В Токио в парах выступят Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, Илья Лешуков и Константин Семенов, а также Надежда Макрогузова и Светлана Холомина. Именно в этих сочетаниях спортсмены завоевали лицензии.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://www.volley.ru/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Лет 10 назад «Спартак» входил в 20 самых дорогих клубов Европы, а теперь мы в конце первой сотни». Большое интервью Леонида Федуна
Юлия Меньшова почтила память умершего от последствий COVID-19 отца
Названа причина смерти режиссера Владимира Меньшова
Убившие биатлониста мажоры из Сибири получили по 14,5 года колонии
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд