Олимпийскую квалификацию по синхронному плаванию в Токио перенесли на май
10:58
Олимпийская квалификация по синхронному плаванию состоится в мае, сообщается на официальном сайте Международной федерации плавания (FINA).
Изначально турнир должен был пройти с 4 по 7 марта, но был перенесен и пройдет с 1 по 4 мая в Токио (Япония).
Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за коронавируса. В данный момент Игры планируется провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Дополнительная информация:
http://www.fina.org/event/fina-artistic-swimming-olympic-games-qualification-tournament-2021
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