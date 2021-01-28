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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Олимпийскую квалификацию по синхронному плаванию в Токио перенесли на май

10:58
Сборная России по синхронному плаванию. Фото Reuters
Сборная России по синхронному плаванию. Фото Reuters

Олимпийская квалификация по синхронному плаванию состоится в мае, сообщается на официальном сайте Международной федерации плавания (FINA).

Изначально турнир должен был пройти с 4 по 7 марта, но был перенесен и пройдет с 1 по 4 мая в Токио (Япония).

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за коронавируса. В данный момент Игры планируется провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

http://www.fina.org/event/fina-artistic-swimming-olympic-games-qualification-tournament-2021

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