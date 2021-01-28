Олимпийскую квалификацию по синхронному плаванию в Токио перенесли на май

Олимпийская квалификация по синхронному плаванию состоится в мае, сообщается на официальном сайте Международной федерации плавания (FINA).

Изначально турнир должен был пройти с 4 по 7 марта, но был перенесен и пройдет с 1 по 4 мая в Токио (Япония).

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за коронавируса. В данный момент Игры планируется провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.