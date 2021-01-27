Олимпийскую квалификацию по синхронному плаванию могут перенести

Заключительный квалификационный этап Олимпийских игр планирует перенести на более поздний срок, сообщает Kyodo со ссылкой на источники. Соревнования планировалось провести в Токио с 4 по 7 марта, однако в Японии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Режим ЧС действует до 7 февраля, но может быть продлен.

Олимпиада-2020 должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на год. Теперь она состоится в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.