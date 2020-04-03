Олимпийскую деревню в Токио могут использовать в качестве больницы

Олимпийская деревня в Токио может быть использована в качестве больницы для пациентов с коронавирусом, сообщает Associated Press.

По сведениям источника, губернатор Токио Юрико Коикэ не исключил вариант задействовать олимпийскую деревню из 24 зданий. Также власти могут купить отель для размещения больных.

Ранее стало известно но переносе Игр на 2021 год. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.