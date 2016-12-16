Олимпийский волейбольный турнир не будет перенесен из Токио в Йокогаму

Оргкомитет Олимпиады-2020 не будет переносить олимпийский волейбольный турнир из Токио. Ранее предполагалось, что из соображений экономии соревнования волейболистов будут проведены в Йокогаме. Как сообщает AFP, мэр Токио Юрико Коике отметила, что затраты на проведение турнира в Токио были снижены на 16 процентов, что позволит столице Японии самостоятельно принять волейбольные матчи Олимпиады.

Также она подтвердила, что в Токио проведут соревнования по гребле на каноэ. По ее словам, программа экономии средств на организацию Игр сократит расходы на 325 миллионов евро.