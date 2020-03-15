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Олимпийский огонь передадут оргкомитету Токио-2020 за закрытыми дверями

17:12

Олимпийский комитет Греции объявил, что передача олимпийского огня оргкомитету Игр-2020 в Токио пройдет за закрытыми дверями 19 марта.

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Передача пройдет без зрителей и журналистов в связи с эпидемией коронавируса.

Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. Из-за эпидемии уже был отменен и перенесен ряд состязаний, однако по Олимпиаде информации о переносе еще не поступало.

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