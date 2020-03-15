Олимпийский огонь передадут оргкомитету «Токио-2020» без зрителей

Церемония передачи олимпийского огня в Греции оргкомитету XXXII летних Олимпийских игр «Токио-2020» пройдет без зрителей, журналистов и практически без гостей, информирует «РИА Новости» со ссылкой на Олимпийский комитет Греции.

Церемония пройдет 19 марта на Панафинейском стадионе в Афинах. Стадион, построенный к первым Олимпийским играм современности, известен также как Калимармаро.

— НОК решил, что церемония пройдет при пустых трибунах, — отмечается в сообщении. — Аккредитационные карты не будут действовать, поскольку важны защита общественного здоровья и выполнение всех правил, установленных греческим государством для борьбы с пандемией коронавируса.

?Не будет никого. На церемонии не будет журналистов за исключением камеры, работающей по пулу, и нескольких фотографов. Из гостей будут несколько представителей Японии, оргкомитета «Токио-2020», несколько греков.