Олимпийский огонь Игр-2020 прибудет в Японию 20 марта

Стали известны детали прибытия олимпийского огня на территорию Японии, информирует организационный комитет Олимпийских игр-2020 в Токио.

Огонь будет зажжен в Олимпии 12 марта, затем отправится в тур по Греции. Церемония передачи огня пройдет 19 марта на стадионе «Панатинаикос» в Афинах, а затем его доставят в префектуру Мияги.

С 20 по 25 марта огонь побывает в префектурах Мияги, Иватэ и Фукусима. Эстафета олимпийского огня, которая продлится 121 день, стартует 26 марта.