Олимпийский манифест Пьера де Кубертена продан почти за 9 миллионов долларов

Олимпийский манифест основателя современных Игр Пьера де Кубертена был продан на аукционе Sotheby's. Покупатель, имя которого не раскрывается, заплатил 8 806 500 долларов.

Как сообщает NBC, это самая высокая цена, которую когда-либо платили за спортивную реликвию. Предыдущий рекорд был установлен, когда форма легендарного бейсболиста «Нью-Йорк Янкиз» Бейба Рута была продана за 5,4 миллиона долларов. Стартовая цена на манифест составляла 300 тысяч.

Пьер де Кубертен создал манифест в 1889 году. В нем изложены основы современных Олимпийских игр. Француз — инициатор возрождения Олимпиады. Также он разработал клятву, эмблему и известный лозунг «Быстрее, выше, сильнее».

В его честь названа специальная награда, вручаемая Международным олимпийским комитетом (МОК) за проявление благородства и верности духа во время Олимпиады.