Олимпийский комитет США призвал перенести Олмипиаду-2020

Олимпийский и паралимпийский комитеты США выступили с заявлением и обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК). Они призвали перенести Олимпийские игры в Токио с вязи с пандемией коронавируса.

«Мы благодарны 1780 спортсменам сборной США за то, что они поделились с нами своим голосом и внесли вклад в решение вопросов, связанных коронавирусом и Олимпиадой. Наш самый важный вывод из реакции спортсменов заключается в том, что даже если нынешние значительные проблемы в сфере здравоохранения могут быть устранены к концу лета, огромные нарушения в тренировочной среде, допинг-контроле и процессе квалификации не могут быть преодолены удовлетворительным образом. В связи с этим сейчас очевидно, что вариант переноса является наиболее перспективным, и мы призываем МОК принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасное и справедливое проведение Игр для всех участников», — отмечено в заявлении.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 293 человека. Умерших — 16 572, выздоровевших — 101 344. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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