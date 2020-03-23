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Олимпийский комитет Ирландии считает, что Олимпиаду-2020 перенесут на следующий год

12:46

Олимпиаду-2020 года в Токио скорее всего перенесут на следующий год из-за пандемии коронавируса, cчитает глава олимпийского комитета Ирландии Питер Шеррард.

— На наш взгляд, Игры, скорее всего, будут перенесены, — приводит Reuters слова Шеррарда. — Мы рады тому, что Международный олимпийский комитет не раз заявлял, что здоровье спортсменов для них в приоритете и они открыты для возможности переноса Игр. Думаю, что многие уже рассчитывают на следующий год, если такое решение будет принято.

Ранее исполнительный директор организационного комитета Олимпиады-2020 в Токио Тосиро Муто заявил, что вариант с полноценной отменой Игр не рассматривается.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8053467

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