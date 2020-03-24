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Олимпийский комитет Германии выступает за перенос Олимпиады-2020 на следующий год

14:50
Олимпиада-2020 в Токио. Фото AFP
Олимпиада-2020 в Токио. Фото AFP
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Олимпийская спортивная конфедерация Германии опубликовала заявление о проведении Олимпиады-2020 в условиях пандемии коронавируса.

— По прогнозам экспертов, проведение Олимпиады осенью не было бы безопасной альтернативой, поэтому мы выступаем за перенос турнира как минимум до следующего года, — говорится на официальном сайте организации. — Тем не менее, мы также будем согласовывать этот вопрос с нашими спортсменами в ближайшие несколько дней, чтобы получить их важное мнение.

Наши спортсмены находятся в чрезвычайно сложной ситуации: из-за официальных запретов у них практически нет возможностей тренироваться, для многих квалификацироваться в таких условиях почти невозможно. Это также было бы чрезвычайно ценным сигналом для общественности.

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