Олимпийский комитет Германии выступает за перенос Олимпиады-2020 на следующий год

Олимпийская спортивная конфедерация Германии опубликовала заявление о проведении Олимпиады-2020 в условиях пандемии коронавируса.

— По прогнозам экспертов, проведение Олимпиады осенью не было бы безопасной альтернативой, поэтому мы выступаем за перенос турнира как минимум до следующего года, — говорится на официальном сайте организации. — Тем не менее, мы также будем согласовывать этот вопрос с нашими спортсменами в ближайшие несколько дней, чтобы получить их важное мнение.