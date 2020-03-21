Олимпийский комитет Бразилии потребовал перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год

Олимпийский комитет Бразилии выступил с требованием перенести Олимпиаду в Токио с 2020 на 2021 год, сообщает Sky Sports.

В заявлении бразильской стороны говорится, что такое решение «просто необходимо в условиях мировой пандемии коронавируса». И что из-за нее «многие спортсмены столкнулись с невозможностью нормальной подготовки к главному старту четырехлетия».

Олимпийский комитет Бразилии также отметил, что оставляет решение этого вопроса за Международным олимпийским комитетом и примет любой вердикт МОК.

По данным на 21 марта всего в мире выявлено более 284 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 842 человека умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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