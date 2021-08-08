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Олимпийский чемпион Кипротич из Уганды сошел с марафона Олимпиады-2020

02:40
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Марафонец Стивен Кипротич из Уганды завершил выступление на Олимпиаде-2020 в забеге на 42 км.

32-летний спортсмен почувствовал себя плохо во время соревнования, а затем он решил завершить забег.

На Олимпиаде-2012 Кипротич стал олимпийским чемпионом, завоевав вторую золотую медаль для сборной Уганды за всю историю.

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Сергей Разин все материалы автора

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