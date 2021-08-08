Олимпийский чемпион Кипротич из Уганды сошел с марафона Олимпиады-2020
02:40
Марафонец Стивен Кипротич из Уганды завершил выступление на Олимпиаде-2020 в забеге на 42 км.
32-летний спортсмен почувствовал себя плохо во время соревнования, а затем он решил завершить забег.
На Олимпиаде-2012 Кипротич стал олимпийским чемпионом, завоевав вторую золотую медаль для сборной Уганды за всю историю.
Читайте также
Алина Кабаева — о посте Утяшевой: «Израильская гимнастка не «вырвала победу» у нашей спортсменки, а Дину Аверину обокрали, тупо и нагло лишили заслуженной золотой медали»
«Радоваться серебру мы не можем». Для большинства российских волейболистов поражение в финале — главная драма в карьере
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю