Олимпийский чемпион Кипротич из Уганды сошел с марафона Олимпиады-2020

Марафонец Стивен Кипротич из Уганды завершил выступление на Олимпиаде-2020 в забеге на 42 км.

32-летний спортсмен почувствовал себя плохо во время соревнования, а затем он решил завершить забег.

На Олимпиаде-2012 Кипротич стал олимпийским чемпионом, завоевав вторую золотую медаль для сборной Уганды за всю историю.