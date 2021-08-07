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Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая

06:15
Медали Олимпийских игр в Токио. Фото Павел Волков / «Известия»
Медали Олимпийских игр в Токио. Фото Павел Волков / «Известия»
Теги:
В субботу, 7 августа, в Токио проходит очередной день Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 7 августа //Медальный зачет Олимпийских игр

Страна З С Б Всего
1
Китай
 37 27 17 81
2
США
 31 36 32 99
3
Япония
 24 11 16 51
4
Великобритания
 18 20 20 58
5
Россия
 17 23 22 62
6
Австралия
 17 6 21 44
7
Италия
 10 10 18 38
8
Германия
 9 11 16 36
9
Нидерланды
 9 10 12 31
10
Франция
 7 11 9 27
11
Новая Зеландия
 7 6 6 19
12
Канада
 6 6 11 23
13
Корея
 6 4 9 19
14
Куба
 6 3 4 13
15
Венгрия
 5 7 5 17
16
Бразилия
 5 4 8 17
17
Польша
 4 4 4 12
18
Чехия
 4 3 2 9
19
Ямайка
 4 1 3 8
20
Испания
 3 5 5 13
21
Швейцария
 3 4 6 13
22
Кения
 3 3 2 8
23
Хорватия
 3 3 2 8
24
Бельгия
 3 1 1 5
25
Словения
 3 1 1 5
26
Швеция
 2 6 0 8
27
Грузия
 2 5 1 8
28
Тайвань
 2 4 6 12
29
Дания
 2 3 4 9
30
Иран
 2 2 2 6
31
Норвегия
 2 2 1 5
32
Сербия
 2 1 4 7
33
Уганда
 2 1 1 4
34
Эквадор
 2 1 0 3
35
Узбекистан
 2 0 2 4
36
Греция
 2 0 1 3
37
Катар
 2 0 1 3
38
Багамы
 2 0 0 2
39
Косово
 2 0 0 2
40
Украина
 1 4 10 15
41
Венесуэла
 1 3 0 4
42
Румыния
 1 3 0 4
43
Белоруссия
 1 2 2 5
44
Гонконг
 1 2 2 5
45
Словакия
 1 2 0 3
46
ЮАР
 1 2 0 3
47
Турция
 1 1 8 10
48
Австрия
 1 1 5 7
49
Индонезия
 1 1 3 5
50
Болгария
 1 1 2 4
51
Португалия
 1 1 2 4
52
Филиппины
 1 1 1 3
53
Эфиопия
 1 1 1 3
54
Тунис
 1 1 0 2
55
Израиль
 1 0 2 3
56
Ирландия
 1 0 2 3
57
Латвия
 1 0 1 2
58
Таиланд
 1 0 1 2
59
Фиджи
 1 0 1 2
60
Эстония
 1 0 1 2
61
Бермуды
 1 0 0 1
62
Марокко
 1 0 0 1
63
Пуэрто-Рико
 1 0 0 1
64
Колумбия
 0 4 1 5
65
Доминиканская Республика
 0 3 1 4
66
Индия
 0 2 3 5
67
Армения
 0 2 2 4
68
Киргизия
 0 2 1 3
69
Азербайджан
 0 1 3 4
70
Монголия
 0 1 3 4
71
Сан-Марино
 0 1 2 3
72
Аргентина
 0 1 1 2
73
Иордания
 0 1 1 2
74
Нигерия
 0 1 1 2
75
Литва
 0 1 0 1
76
Македония
 0 1 0 1
77
Намибия
 0 1 0 1
78
Туркмения
 0 1 0 1
79
Казахстан
 0 0 7 7
80
Египет
 0 0 4 4
81
Мексика
 0 0 4 4
82
Финляндия
 0 0 2 2
83
Буркина-Фасо
 0 0 1 1
84
Гана
 0 0 1 1
85
Гренада
 0 0 1 1
86
Кот-д`Ивуар
 0 0 1 1
87
Кувейт
 0 0 1 1
88
Малайзия
 0 0 1 1
89
Молдавия
 0 0 1 1
90
Сирия
 0 0 1 1

Золото у Кении в легкой атлетике: Перес Джепчирчир победила в марафоне, побежав за 2 часа 27 минут и 20 секунд. Для нее это была дебютная Олимпиада.

Бронзу Олимпиады завоевал Катар в пляжном волейболе: в матче за третье место Шериф Юнусс и Ахмед Тиян обыграли Мартина Плавиньша и Эдгара Токса из Латвии.

Китай завоевал золото в гребле: женская команда каноисток-двоек показала лучший результат в финале на 500 м, россиянки заняли последнее, 8-е место.

Россия завоевала серебро в пляжном волейболе: в финале Олимпиады Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли норвежцам.

Первая медаль Олимпиады в Токио у Молдавии: в гребле у каноистов-одиночников молдаванин Сергей Тарновский завоевал бронзу, победил бразилец Исакиас Кейрос.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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