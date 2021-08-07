Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 7 августа //Медальный зачет Олимпийских игр
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Золото у Кении в легкой атлетике: Перес Джепчирчир победила в марафоне, побежав за 2 часа 27 минут и 20 секунд. Для нее это была дебютная Олимпиада.
Бронзу Олимпиады завоевал Катар в пляжном волейболе: в матче за третье место Шериф Юнусс и Ахмед Тиян обыграли Мартина Плавиньша и Эдгара Токса из Латвии.
Китай завоевал золото в гребле: женская команда каноисток-двоек показала лучший результат в финале на 500 м, россиянки заняли последнее, 8-е место.
Россия завоевала серебро в пляжном волейболе: в финале Олимпиады Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли норвежцам.
Первая медаль Олимпиады в Токио у Молдавии: в гребле у каноистов-одиночников молдаванин Сергей Тарновский завоевал бронзу, победил бразилец Исакиас Кейрос.
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