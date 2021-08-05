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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — шестая

06:50
Золотая медаль Олимпийских игр в Токио. Фото Instagram
Золотая медаль Олимпийских игр в Токио. Фото Instagram
Теги:
В четверг, 5 августа, в Токио проходит очередной день Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 5 августа //
Медальный зачет Олимпийских игр

Страна З С Б Всего
1
Китай
 32 23 16 71
2
США
 27 33 23 83
3
Япония
 21 7 12 40
4
Великобритания
 15 18 16 49
5
Австралия
 15 4 17 36
6
Россия
 14 21 18 53
7
Германия
 9 8 16 33
8
Новая Зеландия
 7 4 6 17
9
Италия
 6 10 16 32
10
Франция
 6 10 9 25
11
Нидерланды
 6 8 9 23
12
Корея
 6 4 9 19
13
Венгрия
 5 7 3 15
14
Куба
 5 3 4 12
15
Канада
 4 5 7 16
16
Бразилия
 4 3 8 15
17
Чехия
 4 3 1 8
18
Швейцария
 3 4 5 12
19
Польша
 3 3 4 10
20
Хорватия
 3 3 2 8
21
Ямайка
 3 1 3 7
22
Швеция
 2 5 0 7
23
Тайвань
 2 4 5 11
24
Грузия
 2 4 1 7
25
Дания
 2 2 4 8
26
Норвегия
 2 2 1 5
27
Иран
 2 1 1 4
28
Словения
 2 1 1 4
29
Эквадор
 2 1 0 3
30
Греция
 2 0 1 3
31
Узбекистан
 2 0 1 3
32
Катар
 2 0 0 2
33
Косово
 2 0 0 2
34
Испания
 1 4 5 10
35
Венесуэла
 1 3 0 4
36
Румыния
 1 3 0 4
37
Украина
 1 2 9 12
38
Кения
 1 2 2 5
39
Гонконг
 1 2 0 3
40
Словакия
 1 2 0 3
41
ЮАР
 1 2 0 3
42
Сербия
 1 1 4 6
43
Австрия
 1 1 3 5
44
Индонезия
 1 1 3 5
45
Португалия
 1 1 2 4
46
Бельгия
 1 1 1 3
47
Уганда
 1 1 1 3
48
Эфиопия
 1 1 1 3
49
Тунис
 1 1 0 2
50
Филиппины
 1 1 0 2
51
Турция
 1 0 5 6
52
Израиль
 1 0 2 3
53
Ирландия
 1 0 2 3
54
Белоруссия
 1 0 1 2
55
Латвия
 1 0 1 2
56
Фиджи
 1 0 1 2
57
Эстония
 1 0 1 2
58
Бермуды
 1 0 0 1
59
Марокко
 1 0 0 1
60
Пуэрто-Рико
 1 0 0 1
61
Таиланд
 1 0 0 1
62
Армения
 0 2 1 3
63
Доминиканская Республика
 0 2 1 3
64
Киргизия
 0 2 1 3
65
Колумбия
 0 2 1 3
66
Индия
 0 1 3 4
67
Монголия
 0 1 2 3
68
Болгария
 0 1 1 2
69
Нигерия
 0 1 1 2
70
Сан-Марино
 0 1 1 2
71
Иордания
 0 1 0 1
72
Македония
 0 1 0 1
73
Намибия
 0 1 0 1
74
Туркмения
 0 1 0 1
75
Казахстан
 0 0 4 4
76
Азербайджан
 0 0 3 3
77
Египет
 0 0 3 3
78
Мексика
 0 0 3 3
79
Аргентина
 0 0 1 1
80
Буркина-Фасо
 0 0 1 1
81
Гана
 0 0 1 1
82
Кот-д`Ивуар
 0 0 1 1
83
Кувейт
 0 0 1 1
84
Малайзия
 0 0 1 1
85
Сирия
 0 0 1 1
86
Финляндия
 0 0 1 1

Венгрия завоевала золото в гребле: Шандор Тотка показал лучший результат в гребле на байдарках на 200 метров.

Германия завоевала золотую медаль в плавании: Флориан Велльброк победил в заплыве на 10 километров на открытой воде.

США взяли золото в женской гребле: Невин Харрисон победила в заплыве каноэ-одиночниц на 200 метров. Россиянка Олеся Ромасенко только седьмая.

Еще одно золото у США: Райан Краузер показал лучший результат в толкании ядра и установил новый олимпийский рекорд.

Золотая медаль у Новой Зеландии у гребле: Лиза Каррингтон стала лучшей в гребле на байдарках на 500 метров. Россиянки Кира Степанова и Светлана Черниговская остановились на стадиях четвертьфинала и полуфинала.

Португалия завоевала золото Олимпиады: легкоатлет Педру Пишарду показал лучший результат в тройном прыжке.

Золото у Ямайки в легкой атлетике: Хэйнсли Парчмент победил в беге на 110 м с/б.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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