Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — шестая
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 5 августа //
Медальный зачет Олимпийских игр
|№
|Страна
|З
|С
|Б
|Всего
|1
|32
|23
|16
|71
|2
|27
|33
|23
|83
|3
|21
|7
|12
|40
|4
|15
|18
|16
|49
|5
|15
|4
|17
|36
|6
|14
|21
|18
|53
|7
|9
|8
|16
|33
|8
|7
|4
|6
|17
|9
|6
|10
|16
|32
|10
|6
|10
|9
|25
|11
|6
|8
|9
|23
|12
|6
|4
|9
|19
|13
|5
|7
|3
|15
|14
|5
|3
|4
|12
|15
|4
|5
|7
|16
|16
|4
|3
|8
|15
|17
|4
|3
|1
|8
|18
|3
|4
|5
|12
|19
|3
|3
|4
|10
|20
|3
|3
|2
|8
|21
|3
|1
|3
|7
|22
|2
|5
|0
|7
|23
|2
|4
|5
|11
|24
|2
|4
|1
|7
|25
|2
|2
|4
|8
|26
|2
|2
|1
|5
|27
|2
|1
|1
|4
|28
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|1
|4
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|1
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|32
|2
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|0
|2
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|34
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|4
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|3
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|37
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|38
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|40
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|3
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|4
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|5
|44
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|1
|3
|5
|45
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|2
|4
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|1
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|3
|47
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|1
|1
|3
|48
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|1
|3
|49
|1
|1
|0
|2
|50
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|1
|0
|2
|51
|1
|0
|5
|6
|52
|1
|0
|2
|3
|53
|1
|0
|2
|3
|54
|1
|0
|1
|2
|55
|1
|0
|1
|2
|56
|1
|0
|1
|2
|57
|1
|0
|1
|2
|58
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|0
|0
|1
|59
|1
|0
|0
|1
|60
|1
|0
|0
|1
|61
|1
|0
|0
|1
|62
|0
|2
|1
|3
|63
|0
|2
|1
|3
|64
|0
|2
|1
|3
|65
|0
|2
|1
|3
|66
|0
|1
|3
|4
|67
|0
|1
|2
|3
|68
|0
|1
|1
|2
|69
|0
|1
|1
|2
|70
|0
|1
|1
|2
|71
|0
|1
|0
|1
|72
|0
|1
|0
|1
|73
|0
|1
|0
|1
|74
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|1
|0
|1
|75
|0
|0
|4
|4
|76
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|0
|3
|3
|77
|0
|0
|3
|3
|78
|0
|0
|3
|3
|79
|0
|0
|1
|1
|80
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|0
|1
|1
|81
|0
|0
|1
|1
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|0
|1
|1
|83
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|0
|1
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Венгрия завоевала золото в гребле: Шандор Тотка показал лучший результат в гребле на байдарках на 200 метров.
Германия завоевала золотую медаль в плавании: Флориан Велльброк победил в заплыве на 10 километров на открытой воде.
США взяли золото в женской гребле: Невин Харрисон победила в заплыве каноэ-одиночниц на 200 метров. Россиянка Олеся Ромасенко только седьмая.
Еще одно золото у США: Райан Краузер показал лучший результат в толкании ядра и установил новый олимпийский рекорд.
Золотая медаль у Новой Зеландии у гребле: Лиза Каррингтон стала лучшей в гребле на байдарках на 500 метров. Россиянки Кира Степанова и Светлана Черниговская остановились на стадиях четвертьфинала и полуфинала.
Португалия завоевала золото Олимпиады: легкоатлет Педру Пишарду показал лучший результат в тройном прыжке.
Золото у Ямайки в легкой атлетике: Хэйнсли Парчмент победил в беге на 110 м с/б.
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