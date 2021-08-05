В четверг, 5 августа, в Токио проходит очередной день Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 5 августа //

Медальный зачет Олимпийских игр

№ Страна З С Б Всего 1 Китай 32 23 16 71 2 США 27 33 23 83 3 Япония 21 7 12 40 4 Великобритания 15 18 16 49 5 Австралия 15 4 17 36 6 Россия 14 21 18 53 7 Германия 9 8 16 33 8 Новая Зеландия 7 4 6 17 9 Италия 6 10 16 32 10 Франция 6 10 9 25 11 Нидерланды 6 8 9 23 12 Корея 6 4 9 19 13 Венгрия 5 7 3 15 14 Куба 5 3 4 12 15 Канада 4 5 7 16 16 Бразилия 4 3 8 15 17 Чехия 4 3 1 8 18 Швейцария 3 4 5 12 19 Польша 3 3 4 10 20 Хорватия 3 3 2 8 21 Ямайка 3 1 3 7 22 Швеция 2 5 0 7 23 Тайвань 2 4 5 11 24 Грузия 2 4 1 7 25 Дания 2 2 4 8 26 Норвегия 2 2 1 5 27 Иран 2 1 1 4 28 Словения 2 1 1 4 29 Эквадор 2 1 0 3 30 Греция 2 0 1 3 31 Узбекистан 2 0 1 3 32 Катар 2 0 0 2 33 Косово 2 0 0 2 34 Испания 1 4 5 10 35 Венесуэла 1 3 0 4 36 Румыния 1 3 0 4 37 Украина 1 2 9 12 38 Кения 1 2 2 5 39 Гонконг 1 2 0 3 40 Словакия 1 2 0 3 41 ЮАР 1 2 0 3 42 Сербия 1 1 4 6 43 Австрия 1 1 3 5 44 Индонезия 1 1 3 5 45 Португалия 1 1 2 4 46 Бельгия 1 1 1 3 47 Уганда 1 1 1 3 48 Эфиопия 1 1 1 3 49 Тунис 1 1 0 2 50 Филиппины 1 1 0 2 51 Турция 1 0 5 6 52 Израиль 1 0 2 3 53 Ирландия 1 0 2 3 54 Белоруссия 1 0 1 2 55 Латвия 1 0 1 2 56 Фиджи 1 0 1 2 57 Эстония 1 0 1 2 58 Бермуды 1 0 0 1 59 Марокко 1 0 0 1 60 Пуэрто-Рико 1 0 0 1 61 Таиланд 1 0 0 1 62 Армения 0 2 1 3 63 Доминиканская Республика 0 2 1 3 64 Киргизия 0 2 1 3 65 Колумбия 0 2 1 3 66 Индия 0 1 3 4 67 Монголия 0 1 2 3 68 Болгария 0 1 1 2 69 Нигерия 0 1 1 2 70 Сан-Марино 0 1 1 2 71 Иордания 0 1 0 1 72 Македония 0 1 0 1 73 Намибия 0 1 0 1 74 Туркмения 0 1 0 1 75 Казахстан 0 0 4 4 76 Азербайджан 0 0 3 3 77 Египет 0 0 3 3 78 Мексика 0 0 3 3 79 Аргентина 0 0 1 1 80 Буркина-Фасо 0 0 1 1 81 Гана 0 0 1 1 82 Кот-д`Ивуар 0 0 1 1 83 Кувейт 0 0 1 1 84 Малайзия 0 0 1 1 85 Сирия 0 0 1 1 86 Финляндия 0 0 1 1

Венгрия завоевала золото в гребле: Шандор Тотка показал лучший результат в гребле на байдарках на 200 метров.

Германия завоевала золотую медаль в плавании: Флориан Велльброк победил в заплыве на 10 километров на открытой воде.

США взяли золото в женской гребле: Невин Харрисон победила в заплыве каноэ-одиночниц на 200 метров. Россиянка Олеся Ромасенко только седьмая.

Еще одно золото у США: Райан Краузер показал лучший результат в толкании ядра и установил новый олимпийский рекорд.

Золотая медаль у Новой Зеландии у гребле: Лиза Каррингтон стала лучшей в гребле на байдарках на 500 метров. Россиянки Кира Степанова и Светлана Черниговская остановились на стадиях четвертьфинала и полуфинала.

Португалия завоевала золото Олимпиады: легкоатлет Педру Пишарду показал лучший результат в тройном прыжке.

Золото у Ямайки в легкой атлетике: Хэйнсли Парчмент победил в беге на 110 м с/б.