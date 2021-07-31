В субботу, 31 июля, в Токио проходит восьмой день Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 31 июля //Медальный зачет Олимпийских игр

№ Страна З С Б В 1 Китай 19 10 11 40 2 Япония 17 4 7 28 3 США 14 17 11 42 4 Россия 10 14 10 34 5 Австралия 9 2 11 22 6 Великобритания 7 9 9 25 7 Корея 5 4 6 15 8 Нидерланды 3 7 5 15 9 Франция 3 5 6 14 10 Германия 3 4 9 16 11 Канада 3 3 5 11 12 Новая Зеландия 3 3 2 8 13 Чехия 3 2 1 6 14 Хорватия 3 1 2 6 15 Италия 2 7 11 20 16 Венгрия 2 1 2 5 17 Словения 2 1 1 4 18 Косово 2 0 0 2 19 Бразилия 1 3 3 7 20 Швейцария 1 3 3 7 21 Грузия 1 3 0 4 22 Румыния 1 3 0 4 23 Тайвань 1 2 3 6 24 Гонконг 1 2 0 3 25 ЮАР 1 2 0 3 26 Австрия 1 1 2 4 27 Сербия 1 1 2 4 28 Норвегия 1 1 0 2 29 Словакия 1 1 0 2 30 Тунис 1 1 0 2 31 Ирландия 1 0 1 2 32 Узбекистан 1 0 1 2 33 Эстония 1 0 1 2 34 Бермуды 1 0 0 1 35 Греция 1 0 0 1 36 Иран 1 0 0 1 37 Латвия 1 0 0 1 38 Таиланд 1 0 0 1 39 Фиджи 1 0 0 1 40 Филиппины 1 0 0 1 41 Эквадор 1 0 0 1 42 Эфиопия 1 0 0 1 43 Испания 0 2 1 3 44 Колумбия 0 2 1 3 45 Индонезия 0 1 2 3 46 Монголия 0 1 2 3 47 Куба 0 1 1 2 48 Бельгия 0 1 1 2 49 Дания 0 1 1 2 50 Уганда 0 1 1 2 51 Болгария 0 1 0 1 52 Венесуэла 0 1 0 1 53 Индия 0 1 0 1 54 Иордания 0 1 0 1 55 Македония 0 1 0 1 56 Польша 0 1 0 1 57 Туркмения 0 1 0 1 58 Украина 0 0 4 4 59 Казахстан 0 0 3 3 60 Египет 0 0 2 2 61 Мексика 0 0 2 2 62 Турция 0 0 2 2 63 Азербайджан 0 0 1 1 64 Аргентина 0 0 1 1 65 Израиль 0 0 1 1 66 Кот-д`Ивуар 0 0 1 1 67 Кувейт 0 0 1 1 68 Португалия 0 0 1 1 69 Сан-Марино 0 0 1 1 70 Финляндия 0 0 1 1

Великобритания завоевала золотую медаль в триатлоне: Британцы стали чемпионами в первой в истории Олимпиады смешанной эстафете в триатлоне.

Сборная США выиграла золото в плавании: Калеб Дрессел установил новый мировой рекорд, россиянин Андрей Минаков занял четвертое место.