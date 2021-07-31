Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Олимпиада-2020: Китай и Япония — в лидерах медального зачета, Россия — четвертая

05:20
Олимпийские игры-2020 в Токио. Фото AFP
Олимпийские игры-2020 в Токио. Фото AFP
Теги:
В субботу, 31 июля, в Токио проходит восьмой день Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 31 июля //Медальный зачет Олимпийских игр

Страна З С Б В
1
Китай
 19 10 11 40
2
Япония
 17 4 7 28
3
США
 14 17 11 42
4
Россия
 10 14 10 34
5
Австралия
 9 2 11 22
6
Великобритания
 7 9 9 25
7
Корея
 5 4 6 15
8
Нидерланды
 3 7 5 15
9
Франция
 3 5 6 14
10
Германия
 3 4 9 16
11
Канада
 3 3 5 11
12
Новая Зеландия
 3 3 2 8
13
Чехия
 3 2 1 6
14
Хорватия
 3 1 2 6
15
Италия
 2 7 11 20
16
Венгрия
 2 1 2 5
17
Словения
 2 1 1 4
18
Косово
 2 0 0 2
19
Бразилия
 1 3 3 7
20
Швейцария
 1 3 3 7
21
Грузия
 1 3 0 4
22
Румыния
 1 3 0 4
23
Тайвань
 1 2 3 6
24
Гонконг
 1 2 0 3
25
ЮАР
 1 2 0 3
26
Австрия
 1 1 2 4
27
Сербия
 1 1 2 4
28
Норвегия
 1 1 0 2
29
Словакия
 1 1 0 2
30
Тунис
 1 1 0 2
31
Ирландия
 1 0 1 2
32
Узбекистан
 1 0 1 2
33
Эстония
 1 0 1 2
34
Бермуды
 1 0 0 1
35
Греция
 1 0 0 1
36
Иран
 1 0 0 1
37
Латвия
 1 0 0 1
38
Таиланд
 1 0 0 1
39
Фиджи
 1 0 0 1
40
Филиппины
 1 0 0 1
41
Эквадор
 1 0 0 1
42
Эфиопия
 1 0 0 1
43
Испания
 0 2 1 3
44
Колумбия
 0 2 1 3
45
Индонезия
 0 1 2 3
46
Монголия
 0 1 2 3
47
Куба
 0 1 1 2
48
Бельгия
 0 1 1 2
49
Дания
 0 1 1 2
50
Уганда
 0 1 1 2
51
Болгария
 0 1 0 1
52
Венесуэла
 0 1 0 1
53
Индия
 0 1 0 1
54
Иордания
 0 1 0 1
55
Македония
 0 1 0 1
56
Польша
 0 1 0 1
57
Туркмения
 0 1 0 1
58
Украина
 0 0 4 4
59
Казахстан
 0 0 3 3
60
Египет
 0 0 2 2
61
Мексика
 0 0 2 2
62
Турция
 0 0 2 2
63
Азербайджан
 0 0 1 1
64
Аргентина
 0 0 1 1
65
Израиль
 0 0 1 1
66
Кот-д`Ивуар
 0 0 1 1
67
Кувейт
 0 0 1 1
68
Португалия
 0 0 1 1
69
Сан-Марино
 0 0 1 1
70
Финляндия
 0 0 1 1

Великобритания завоевала золотую медаль в триатлоне: Британцы стали чемпионами в первой в истории Олимпиады смешанной эстафете в триатлоне.

Сборная США выиграла золото в плавании: Калеб Дрессел установил новый мировой рекорд, россиянин Андрей Минаков занял четвертое место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

5968 голосов

Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Как бюрократы отобрали у России олимпийскую медаль. Трагедия легкоатлета Моргунова, который в Токио боролся бы за награды
Дичь в Самаре. Игроки «Крыльев» чуть не подрались прямо на поле в матче со «Спартаком»
Россия потерпела первое поражение в Токио. Но первое место в группе все равно уже не упустит
Прогноз Олимпиады на 31 июля: пять медалей и минимум одно золото для России
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события