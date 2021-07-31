Олимпиада-2020: Китай и Япония — в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
05:20
В субботу, 31 июля, в Токио проходит восьмой день Олимпийских игр.
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 31 июля //Медальный зачет Олимпийских игр
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Великобритания завоевала золотую медаль в триатлоне: Британцы стали чемпионами в первой в истории Олимпиады смешанной эстафете в триатлоне.
Сборная США выиграла золото в плавании: Калеб Дрессел установил новый мировой рекорд, россиянин Андрей Минаков занял четвертое место.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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