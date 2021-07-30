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Олимпиада-2020: Китай и Япония в лидерах медального зачета, Россия — четвертая

05:15
Золотая медаль олимпийских игр. Фото Reuters
Золотая медаль олимпийских игр. Фото Reuters
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В четверг, 30 июля, в Токио проходит шестой день Олимпийских игр.

Китай и Япония по-прежнему в лидерах медального зачета — у них по 15 золотых медалей, Россия — четвертая: 9 золотых наград.

Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция соревнований дня, 30 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр

Страна
1
Китай
 15 7 10 32
2
Япония
 15 4 6 25
3
США
 14 16 11 41
4
Россия
 9 12 9 30
5
Австралия
 9 2 11 22
6
Великобритания
 5 7 8 20
7
Корея
 4 3 5 12
8
Франция
 3 5 3 11
9
Германия
 3 4 7 14
10
Канада
 3 3 5 11
11
Новая Зеландия
 3 3 1 7
12
Италия
 2 7 10 19
13
Нидерланды
 2 7 4 13
14
Венгрия
 2 1 2 5
15
Словения
 2 1 1 4
16
Хорватия
 2 0 2 4
17
Косово
 2 0 0 2
18
Бразилия
 1 3 3 7
19
Швейцария
 1 3 2 6
20
Румыния
 1 3 0 4
21
Тайвань
 1 2 3 6
22
Чехия
 1 2 1 4
23
Гонконг
 1 2 0 3
24
Грузия
 1 2 0 3
25
ЮАР
 1 2 0 3
26
Австрия
 1 1 2 4
27
Сербия
 1 1 2 4
28
Норвегия
 1 1 0 2
29
Тунис
 1 1 0 2
30
Ирландия
 1 0 1 2
31
Узбекистан
 1 0 1 2
32
Эстония
 1 0 1 2
33
Бермуды
 1 0 0 1
34
Греция
 1 0 0 1
35
Иран
 1 0 0 1
36
Латвия
 1 0 0 1
37
Словакия
 1 0 0 1
38
Таиланд
 1 0 0 1
39
Фиджи
 1 0 0 1
40
Филиппины
 1 0 0 1
41
Эквадор
 1 0 0 1
42
Испания
 0 2 1 3
43
Индонезия
 0 1 2 3
44
Монголия
 0 1 2 3
45
Бельгия
 0 1 1 2
46
Дания
 0 1 1 2
47
Болгария
 0 1 0 1
48
Венесуэла
 0 1 0 1
49
Индия
 0 1 0 1
50
Иордания
 0 1 0 1
51
Колумбия
 0 1 0 1
52
Македония
 0 1 0 1
53
Польша
 0 1 0 1
54
Туркмения
 0 1 0 1
55
Украина
 0 0 4 4
56
Казахстан
 0 0 3 3
57
Египет
 0 0 2 2
58
Мексика
 0 0 2 2
59
Турция
 0 0 2 2
60
Куба
 0 0 1 1
61
Аргентина
 0 0 1 1
62
Израиль
 0 0 1 1
63
Кот-д`Ивуар
 0 0 1 1
64
Кувейт
 0 0 1 1
65
Португалия
 0 0 1 1
66
Сан-Марино
 0 0 1 1
67
Финляндия
 0 0 1 1
68
Кения
 0 0 0 0

Эмма Твигг из Новой Зеландии Чикунова выиграла золото в финале одиночек в академической гребле и установила новый олимпийский рекорд — 7 минут 13,97 секунды. Россиянка Анна Пракатень стала второй — она преодолела дистанцию за 7 минут 17,39 секунды.

Грек Стефанос Нтускос выиграл финальный заезд одиночек на Олимпийских играх в Токио. Он преодолел дистанцию за 6 минут 40,45 секунды.

Канадки выиграли золотые медали в соревновании восьмерок на Олимпийских играх в Токио. Они преодолели дистанцию за 5 минут 59,13 секунды.

Грек Стефанос Нтускос выиграл финальный заезд одиночек на Олимпийских играх в Токио. Он преодолел дистанцию за 6 минут 40,45 секунды.

Новозеландские гребцы показали лучший результат в соревновании восьмерок на Олимпийских играх в Токио. Они преодолели дистанцию за 5 минут 24,64 секунды.

Татьяна Схунмакер из ЮАР завоевала золото на 200 метрах брассом, установив новый мировой рекорд (2.18,95).

Российский пловец Евгений Рылов на Олимпиаде-2020 на 200 метрах на спине завоевал золотую медаль. 24-летний россиянин показал результат 1:53.27 и установил новый олимпийский рекорд.

Австралийская пловчиха Эмма Маккеон завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 на 100 метрах вольным стилем. 27-летняя спортсменка показала результат 51.96, установив новый олимпийский рекорд.

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