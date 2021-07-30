В четверг, 30 июля, в Токио проходит шестой день Олимпийских игр.

Китай и Япония по-прежнему в лидерах медального зачета — у них по 15 золотых медалей, Россия — четвертая: 9 золотых наград.

Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция соревнований дня, 30 июля //

Медальный зачет Олимпийских игр

№ Страна 1 Китай 15 7 10 32 2 Япония 15 4 6 25 3 США 14 16 11 41 4 Россия 9 12 9 30 5 Австралия 9 2 11 22 6 Великобритания 5 7 8 20 7 Корея 4 3 5 12 8 Франция 3 5 3 11 9 Германия 3 4 7 14 10 Канада 3 3 5 11 11 Новая Зеландия 3 3 1 7 12 Италия 2 7 10 19 13 Нидерланды 2 7 4 13 14 Венгрия 2 1 2 5 15 Словения 2 1 1 4 16 Хорватия 2 0 2 4 17 Косово 2 0 0 2 18 Бразилия 1 3 3 7 19 Швейцария 1 3 2 6 20 Румыния 1 3 0 4 21 Тайвань 1 2 3 6 22 Чехия 1 2 1 4 23 Гонконг 1 2 0 3 24 Грузия 1 2 0 3 25 ЮАР 1 2 0 3 26 Австрия 1 1 2 4 27 Сербия 1 1 2 4 28 Норвегия 1 1 0 2 29 Тунис 1 1 0 2 30 Ирландия 1 0 1 2 31 Узбекистан 1 0 1 2 32 Эстония 1 0 1 2 33 Бермуды 1 0 0 1 34 Греция 1 0 0 1 35 Иран 1 0 0 1 36 Латвия 1 0 0 1 37 Словакия 1 0 0 1 38 Таиланд 1 0 0 1 39 Фиджи 1 0 0 1 40 Филиппины 1 0 0 1 41 Эквадор 1 0 0 1 42 Испания 0 2 1 3 43 Индонезия 0 1 2 3 44 Монголия 0 1 2 3 45 Бельгия 0 1 1 2 46 Дания 0 1 1 2 47 Болгария 0 1 0 1 48 Венесуэла 0 1 0 1 49 Индия 0 1 0 1 50 Иордания 0 1 0 1 51 Колумбия 0 1 0 1 52 Македония 0 1 0 1 53 Польша 0 1 0 1 54 Туркмения 0 1 0 1 55 Украина 0 0 4 4 56 Казахстан 0 0 3 3 57 Египет 0 0 2 2 58 Мексика 0 0 2 2 59 Турция 0 0 2 2 60 Куба 0 0 1 1 61 Аргентина 0 0 1 1 62 Израиль 0 0 1 1 63 Кот-д`Ивуар 0 0 1 1 64 Кувейт 0 0 1 1 65 Португалия 0 0 1 1 66 Сан-Марино 0 0 1 1 67 Финляндия 0 0 1 1 68 Кения 0 0 0 0

Эмма Твигг из Новой Зеландии Чикунова выиграла золото в финале одиночек в академической гребле и установила новый олимпийский рекорд — 7 минут 13,97 секунды. Россиянка Анна Пракатень стала второй — она преодолела дистанцию за 7 минут 17,39 секунды.

Грек Стефанос Нтускос выиграл финальный заезд одиночек на Олимпийских играх в Токио. Он преодолел дистанцию за 6 минут 40,45 секунды.

Канадки выиграли золотые медали в соревновании восьмерок на Олимпийских играх в Токио. Они преодолели дистанцию за 5 минут 59,13 секунды.

Грек Стефанос Нтускос выиграл финальный заезд одиночек на Олимпийских играх в Токио. Он преодолел дистанцию за 6 минут 40,45 секунды.

Новозеландские гребцы показали лучший результат в соревновании восьмерок на Олимпийских играх в Токио. Они преодолели дистанцию за 5 минут 24,64 секунды.

Татьяна Схунмакер из ЮАР завоевала золото на 200 метрах брассом, установив новый мировой рекорд (2.18,95).

Российский пловец Евгений Рылов на Олимпиаде-2020 на 200 метрах на спине завоевал золотую медаль. 24-летний россиянин показал результат 1:53.27 и установил новый олимпийский рекорд.

Австралийская пловчиха Эмма Маккеон завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 на 100 метрах вольным стилем. 27-летняя спортсменка показала результат 51.96, установив новый олимпийский рекорд.