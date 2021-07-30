Олимпиада-2020: Китай и Япония в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
В четверг, 30 июля, в Токио проходит шестой день Олимпийских игр.
Китай и Япония по-прежнему в лидерах медального зачета — у них по 15 золотых медалей, Россия — четвертая: 9 золотых наград.
Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция соревнований дня, 30 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр
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|5
|12
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|7
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|6
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|3
|25
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|3
|26
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|2
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Эмма Твигг из Новой Зеландии Чикунова выиграла золото в финале одиночек в академической гребле и установила новый олимпийский рекорд — 7 минут 13,97 секунды. Россиянка Анна Пракатень стала второй — она преодолела дистанцию за 7 минут 17,39 секунды.
Грек Стефанос Нтускос выиграл финальный заезд одиночек на Олимпийских играх в Токио. Он преодолел дистанцию за 6 минут 40,45 секунды.
Канадки выиграли золотые медали в соревновании восьмерок на Олимпийских играх в Токио. Они преодолели дистанцию за 5 минут 59,13 секунды.
Грек Стефанос Нтускос выиграл финальный заезд одиночек на Олимпийских играх в Токио. Он преодолел дистанцию за 6 минут 40,45 секунды.
Новозеландские гребцы показали лучший результат в соревновании восьмерок на Олимпийских играх в Токио. Они преодолели дистанцию за 5 минут 24,64 секунды.
Татьяна Схунмакер из ЮАР завоевала золото на 200 метрах брассом, установив новый мировой рекорд (2.18,95).
Российский пловец Евгений Рылов на Олимпиаде-2020 на 200 метрах на спине завоевал золотую медаль. 24-летний россиянин показал результат 1:53.27 и установил новый олимпийский рекорд.
Австралийская пловчиха Эмма Маккеон завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 на 100 метрах вольным стилем. 27-летняя спортсменка показала результат 51.96, установив новый олимпийский рекорд.
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