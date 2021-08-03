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Олимпиада-2020: Китай и США лидируют в медальном зачете, Россия — на пятом месте

05:20
Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Фото AFP
Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Фото AFP
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Во вторник, 3 августа, в Токио (Япония) стартует очередной день летних Олимпийских игр-2020.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 3 августа //
Медальный зачет Олимпийских игр

Страна З С Б В
1
Китай
 29 17 16 62
2
США
 22 25 17 64
3
Япония
 17 6 10 33
4
Австралия
 14 4 15 33
5
Россия
 12 21 17 50
6
Великобритания
 11 12 12 35
7
Франция
 6 10 7 23
8
Германия
 6 6 11 23
9
Корея
 6 4 9 19
10
Нидерланды
 5 7 6 18
11
Италия
 4 9 15 28
12
Новая Зеландия
 4 3 4 11
13
Чехия
 4 3 1 8
14
Канада
 3 4 7 14
15
Швейцария
 3 4 5 12
16
Хорватия
 3 2 2 7
17
Тайвань
 2 4 4 10
18
Бразилия
 2 3 5 10
19
Куба
 2 3 3 8
20
Венгрия
 2 2 2 6
21
Дания
 2 1 2 5
22
Словения
 2 1 1 4
23
Эквадор
 2 1 0 3
24
Греция
 2 0 1 3
25
Катар
 2 0 0 2
26
Косово
 2 0 0 2
27
Грузия
 1 4 1 6
28
Испания
 1 3 3 7
29
Венесуэла
 1 3 0 4
30
Румыния
 1 3 0 4
31
Швеция
 1 3 0 4
32
Гонконг
 1 2 0 3
33
Словакия
 1 2 0 3
34
ЮАР
 1 2 0 3
35
Австрия
 1 1 3 5
36
Индонезия
 1 1 3 5
37
Сербия
 1 1 3 5
38
Ямайка
 1 1 2 4
39
Бельгия
 1 1 1 3
40
Норвегия
 1 1 1 3
41
Эфиопия
 1 1 1 3
42
Польша
 1 1 0 2
43
Тунис
 1 1 0 2
44
Турция
 1 0 4 5
45
Израиль
 1 0 2 3
46
Ирландия
 1 0 2 3
47
Белоруссия
 1 0 1 2
48
Узбекистан
 1 0 1 2
49
Фиджи
 1 0 1 2
50
Эстония
 1 0 1 2
51
Бермуды
 1 0 0 1
52
Иран
 1 0 0 1
53
Латвия
 1 0 0 1
54
Марокко
 1 0 0 1
55
Пуэрто-Рико
 1 0 0 1
56
Таиланд
 1 0 0 1
57
Филиппины
 1 0 0 1
58
Доминиканская Республика
 0 2 1 3
59
Колумбия
 0 2 1 3
60
Украина
 0 1 5 6
61
Монголия
 0 1 2 3
62
Кения
 0 1 1 2
63
Индия
 0 1 1 2
64
Португалия
 0 1 1 2
65
Сан-Марино
 0 1 1 2
66
Уганда
 0 1 1 2
67
Болгария
 0 1 0 1
68
Иордания
 0 1 0 1
69
Македония
 0 1 0 1
70
Туркмения
 0 1 0 1
71
Казахстан
 0 0 3 3
72
Мексика
 0 0 3 3
73
Азербайджан
 0 0 2 2
74
Египет
 0 0 2 2
75
Аргентина
 0 0 1 1
76
Армения
 0 0 1 1
77
Кот-д`Ивуар
 0 0 1 1
78
Кувейт
 0 0 1 1
79
Малайзия
 0 0 1 1
80
Финляндия
 0 0 1 1

Российские волейболисты обыграли Канаду (3:0) и вышли в полуфинал Олимпиады. В 1/2 финала сборная России сыграет с победителем пары Япония — Бразилия.

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