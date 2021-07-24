Олимпийские игры-2020: медали России 24 июля
12:15
Сборная России в субботу, 24 июля, завоевала первую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Серебро команде ОКР принесла Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
У России — первая медаль Олимпиады в Токио! Онлайн трансляция дня 24 июля
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У России — первая медаль Олимпиады, но это драма. Галашина упустила золото в стрельбе последним выстрелом
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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