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Олимпийские игры-2020: медали России 24 июля

12:15
Анастасия Галашина. Фото AFP
Анастасия Галашина. Фото AFP

Сборная России в субботу, 24 июля, завоевала первую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Серебро команде ОКР принесла Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

У России — первая медаль Олимпиады в Токио! Онлайн трансляция дня 24 июля

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события