Олимпийская сборная Кореи будет проверять свои продукты на радиацию в Токио

На Олимпиаде в Токио для сборной Кореи еду будут готовить отдельно, сообщает 19 июля Reuters. Также продукты будут проверять на радиацию. В сообщении указано, что этот шаг может еще больше обострить отношения между двумя странами.

Источник указывает, что в команде Кореи опасаются проблем с радиацией на Фукусиме. Так, после аварии на АЭС Фукусимы вследствие цунами Корея ограничивала ввоз морепродуктов из Японии.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.