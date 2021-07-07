Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

Власти Японии рассматривают возможность проведения летней Олимпиады в Токио без присутствия зрителей, сообщает 7 июля Reuters. Указано, что в городе могут объявить чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что правительство примет решение о новых мерах по противодействию коронавирусу в четверг. Ожидается, что они повлияют на возможность присутствия зрителей на Играх. По словам медицинских экспертов, проведение Игр при пустых трибунах было бы наименее рискованным вариантом.

Ранее организаторы Олимпиады объявили, что зарубежные болельщики не будут допущены на соревнования, а местные смогут заполнить не более 50 процентов мест на трибунах, при это число зрителей не должно превышать 10 тысяч.

По словам источника Reuters в правящей Либерально-демократической партии Японии, с политической точки зрения принятие решения о проведении Олимпиады без зрителей неизбежно. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.