Глава МОК Томас Бах заявил, что уверен — Олимпиада-2020 успешно пройдет в Токио в 2021 году.

— Для нас было очевидно, что отмена Игр — это не вариант, поэтому мы обсуждали варианты переноса, — цитируют «РИА «Новости» Баха. — После рекомендации генерального секретрая ВОЗ, после того, как мы получили информацию, что ситуация все сложнее, мы связались с оргкомитетом Игр. Мы поговорили с Абэ. Мы сказали, что считаем правильным перенести Игры.

Но это не могло быть только решение МОК, мы приняли его совместно. Уверен, Игры-2020 с успехом будут проведены в 2021 году в Токио. И это будет празднование победы над коронавирусом, мы пройдем этот путь.

Во вторник 24 марта президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса, с условием, что Игры должны состоятся не позднее лета 2021 года.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет.

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