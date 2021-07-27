Олимпиада, прогноз на 28 июля: россияне штурмуют четыре золота

В среду, 28 июля, на Олимпийских играх-2020 в Токио будет разыграно 23 комплекта медалей — в баскетболе 3х3, спортивной гимнастике, шоссейных велогонках, прыжках в воду, конном спорте, фехтовании, дзюдо, академической гребле, регби-7, плавании и тяжелой атлетике.

У поймавшей кураж сборной ОКР (ROC, Олимпийского комитета России) почти наверняка снова будет ощутимый набор наград. На них претендуют мужчины-гимнасты, баскетболисты и фехтовальщики. Любой из этих видов спорта 28 июля может принести сборной России золото.

Возможно, зацепятся за медаль в мужской эстафете 4х200 м российские пловцы, новую попытку добраться до наград предпримут дзюдоисты. Теоретически могут сотворить сенсацию Павел Эйгель (гребной слалом) и Александр Власов (велошоссе).

В общем, программа-минимум на день — три награды, в том числе одна золотая. Программа максимум — четыре золота и еще три награды другого достоинства.

Большой анонс соревнований Олимпиады в среду, 28 июля, — на этой странице.

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