Олимпиада, 30 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России

В седьмой день Олимпийских игр-2020 в Токио будет разыгран 21 комплект медалей.

Спортсмены команды Олимпийского комитета России (ROC) в пятницу, 30 июля, имеют шансы на золото и другие медали в академической гребле, плавании, пулевой стрельбе, а также возможны сенсации в фехтовании, прыжках на батуте, стрельбе из лука и дзюдо. В теннисе россияне могут гарантировать команде золото в миксте, если обе смешанные пары выйдут в финал.

На этой странице — расписание всех медальных финалов дня и трансляций соревнований Олимпиады на российском ТВ. Следить за Играми в прямом эфире также можно онлайн на сайтах: Первый канал, Россия (Смотрим.ру) и Матч ТВ.

Олимпийские игры. Токио, Япония. Расписание соревнований и трансляций: где смотреть и кто выступает у России

30 июля, пятница (21 комплект наград)

Академическая гребля

03.33. Женщины. Одиночка. Финал. Наши: Анна Пракатень. (Россия 1)

03.45. Мужчины. Одиночка. Финал. Наши: Александр Вязовкин. (Россия 1)

04.05. Женщины. Восьмерка с рулевым. Финал. (Россия 1)

04.25. Мужчины. Восьмерка с рулевым. Финал. (Россия 1)

Плавание

04.40. Женщины. 200 м, брасс. Финал. Наши: Евгения Чикунова. (Матч ТВ)

04.50. Мужчины. 200 м, спина. Финал. Наши: Евгений Рылов. (Матч ТВ)

05.00. Женщины. 100 м, вольный стиль. Финал. (Матч ТВ)

05.15. Мужчины. 200 м, комплекс. Финал. (Матч ТВ)

Регби-7

05.30. Женщины. Групповой турнир. Новая Зеландия — Россия. (Россия 1)

Велоспорт

05.50. Мужчины. ВМХ. Гонка. Финал. (Матч Страна)

05.50. Женщины. ВМХ. Гонка. Финал. Наши: Наталья Афремова. (Матч Страна)

Бокс

07.06. Мужчины. Весовая категория до 81 кг. 1/4 финала. Хатаев (Россия) — Халидов (Испания). (Матч Боец)

07.06. Мужчины. Весовая категория до 91 кг. 1/4 финала Гаджимагомедов (Россия) — Абдулджаббар (Германия). (Матч Боец)

12.51. Мужчины. Весовая категория до 69 кг. 1/4 финала. Мадиев (Грузия) — Замковой (Россия). (Матч Боец)

Прыжки на батуте

08.50. Женщины. Индивидуальное первенство. Финал. Наши: Сусана Кочесок, Яна Лебедева. (Россия 1)

Стрельба

09.00. Женщины. Скоростной пистолет, 25 м. Финал. Наши. Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова. (Первый)

Пляжный волейбол

09.00. Женщины. Групповой турнир. Артачо дель Солар/Кленси (Австралия) — Макрогузова/Холомина (Россия). (Матч ТВ)

Теннис

09.00. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала. Хачанов (Россия) — Каррено Буста (Испания). (Матч Игра)

11.00. Микст. 1/2 финала. Павлюченкова/Рублев (Россия) — Барти/Пирс (Австралия). (Матч Игра)

12.00. Мужчины. Парный разряд. Финал. (Матч Игра)

13.00. Микст. 1/2 финала. Веснина/Карацев (Россия) — Стоянович/Джокович (Сербия). (Матч Игра)

Бадминтон

09.30. Микст. Финал.

Водное поло

09.30. Женщины. США — Россия. (Первый)

Гребной слалом

10.00. Мужчины. Байдарка-одиночка. Финал. Наши: Павел Эйгель. (Матч Страна)

Стрельба из лука

10.45. Женщины. Личное первенство. Финал. (Матч ТВ)

Дзюдо

12.25. Женщины, свыше 78 кг. Финал. (Матч ТВ)

12.50. Мужчины, свыше 100 кг. Финал. Наши: Тамерлан Башаев. (Матч ТВ)

Фехтование

13.55 Мужчины. Командная шпага. Финал. Наши: Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос. (Первый)

Легкая атлетика

14.30. Мужчины. 10 000 м. Финал. (Матч Арена)

Настольный теннис

15.00. Мужчины. Одиночный разряд. Финал. (Матч Игра)

Волейбол

15.45. Мужчины. Групповой турнир. Россия — Франция. (Россия 1)

Все события седьмого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

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