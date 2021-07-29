Олимпиада, 30 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Спортсмены команды Олимпийского комитета России (ROC) в пятницу, 30 июля, имеют шансы на золото и другие медали в академической гребле, плавании, пулевой стрельбе, а также возможны сенсации в фехтовании, прыжках на батуте, стрельбе из лука и дзюдо. В теннисе россияне могут гарантировать команде золото в миксте, если обе смешанные пары выйдут в финал.
На этой странице — расписание всех медальных финалов дня и трансляций соревнований Олимпиады на российском ТВ. Следить за Играми в прямом эфире также можно онлайн на сайтах: Первый канал, Россия (Смотрим.ру) и Матч ТВ.
Олимпийские игры. Токио, Япония. Расписание соревнований и трансляций: где смотреть и кто выступает у России
30 июля, пятница (21 комплект наград)
03.33. Женщины. Одиночка. Финал. Наши: Анна Пракатень. (Россия 1)
03.45. Мужчины. Одиночка. Финал. Наши: Александр Вязовкин. (Россия 1)
04.05. Женщины. Восьмерка с рулевым. Финал. (Россия 1)
04.25. Мужчины. Восьмерка с рулевым. Финал. (Россия 1)
04.40. Женщины. 200 м, брасс. Финал. Наши: Евгения Чикунова. (Матч ТВ)
04.50. Мужчины. 200 м, спина. Финал. Наши: Евгений Рылов. (Матч ТВ)
05.00. Женщины. 100 м, вольный стиль. Финал. (Матч ТВ)
05.15. Мужчины. 200 м, комплекс. Финал. (Матч ТВ)
05.30. Женщины. Групповой турнир. Новая Зеландия — Россия. (Россия 1)
05.50. Мужчины. ВМХ. Гонка. Финал. (Матч Страна)
05.50. Женщины. ВМХ. Гонка. Финал. Наши: Наталья Афремова. (Матч Страна)
07.06. Мужчины. Весовая категория до 81 кг. 1/4 финала. Хатаев (Россия) — Халидов (Испания). (Матч Боец)
07.06. Мужчины. Весовая категория до 91 кг. 1/4 финала Гаджимагомедов (Россия) — Абдулджаббар (Германия). (Матч Боец)
12.51. Мужчины. Весовая категория до 69 кг. 1/4 финала. Мадиев (Грузия) — Замковой (Россия). (Матч Боец)
08.50. Женщины. Индивидуальное первенство. Финал. Наши: Сусана Кочесок, Яна Лебедева. (Россия 1)
09.00. Женщины. Скоростной пистолет, 25 м. Финал. Наши. Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова. (Первый)
09.00. Женщины. Групповой турнир. Артачо дель Солар/Кленси (Австралия) — Макрогузова/Холомина (Россия). (Матч ТВ)
09.00. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала. Хачанов (Россия) — Каррено Буста (Испания). (Матч Игра)
11.00. Микст. 1/2 финала. Павлюченкова/Рублев (Россия) — Барти/Пирс (Австралия). (Матч Игра)
12.00. Мужчины. Парный разряд. Финал. (Матч Игра)
13.00. Микст. 1/2 финала. Веснина/Карацев (Россия) — Стоянович/Джокович (Сербия). (Матч Игра)
09.30. Микст. Финал.
09.30. Женщины. США — Россия. (Первый)
10.00. Мужчины. Байдарка-одиночка. Финал. Наши: Павел Эйгель. (Матч Страна)
10.45. Женщины. Личное первенство. Финал. (Матч ТВ)
12.25. Женщины, свыше 78 кг. Финал. (Матч ТВ)
12.50. Мужчины, свыше 100 кг. Финал. Наши: Тамерлан Башаев. (Матч ТВ)
13.55 Мужчины. Командная шпага. Финал. Наши: Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос. (Первый)
14.30. Мужчины. 10 000 м. Финал. (Матч Арена)
15.00. Мужчины. Одиночный разряд. Финал. (Матч Игра)
15.45. Мужчины. Групповой турнир. Россия — Франция. (Россия 1)
Все события седьмого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.
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