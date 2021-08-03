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Олимпиада, 4 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России

23:00
Олимпиада-2020 в Токио: соревнования и трансляции 4 августа. Фото AFP
Олимпиада-2020 в Токио: соревнования и трансляции 4 августа. Фото AFP
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В 12-ый день Олимпийских игр-2020 в Токио будут разыграны 17 комплектов медалей.

Спортсмены команды Олимпийского комитета России (ROC) в среду, 4 августа, имеют высокие шансы на золото в синхронном плавании, также возможны награды в ряде других видов.

На этой странице — расписание всех медальных стартов дня и трансляций соревнований Олимпиады на российском ТВ. Следить за Играми в прямом эфире также можно онлайн на сайтах: Первый канал, Россия (Смотрим.ру) и Матч ТВ.

Олимпийские игры. Токио, Япония. Расписание соревнований и трансляций: где смотреть и кто выступает у России

4 августа, среда (17 комплектов наград)

Плавание

00.30. Женщины. Открытая вода, 10 км. Наши: Анастасия Кирпичникова.

Пляжный волейбол

03.00. Мужчины. 1/4 финала. Лешуков/Семенов (Россия) — Мол/Серум (Норвегия). (Первый)

15.00. Мужчины. 1/4 финала. Толе/Виклер (Германия) — Красильников/Стояновский (Россия). (Первый)

Скейтбординг

03.00. Женщины. Парк. («Матч ТВ»)

Гандбол

03.30. Женщины. 1/4 финала Черногория — Россия. (Первый)

Легкая атлетика

05.30. Женщины. 400 м с барьерами. Финал. («Матч ТВ»)

14.00. Женщины. 3000 м с препятствиями. Финал. («Матч ТВ»)

14.15. Мужчины. Метание молота. Финал. Наши: Валерий Пронкин. («Матч ТВ»)

15.05. Мужчины. 800 м. Финал. («Матч ТВ»)

15.55. Мужчины. 200 м. Финал. («Матч ТВ»)

Бокс

08.00. Женщины. Весовая категория до 51 кг. 1/2 финала. («Матч Боец»)

08.30. Женщины. Весовая категория до 69 кг. 1/2 финала. («Матч Боец»)

09.03. Мужчины. Весовая категория свыше 91 кг. 1/2 финала. («Матч Боец»)

09.35. Мужчины, до 81 кг. Финал. («Матч Боец»)

Парусный спорт

08.30. Женщины. 470. Финальная гонка. («Матч Арена»)

09.00. Мужчины. 470. Финальная гонка. Наши: Денис Грибанов, Павел Созыкин. («Матч Арена»)

Велоспорт

11.45. Мужчины. Трек. Командная гонка преследования. Финал

Конный спорт

13.00. Конкур. Финал

Греко-римская борьба

13.30. Мужчины, до 67 кг. Финалы. Наши: Артем Сурков. («Россия 1»)

14.10. Мужчины, до 87 кг. Финалы. («Россия 1»)

Синхронное плавание

13.30. Женщины. Дуэты. Финал. Наши: Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко. (Первый)

Тяжелая атлетика

13.50. Мужчины, свыше 109 кг. Финал. («Матч Арена»).

Волейбол

15.30. Женщины. 1/4 финала. Бразилия — РОССИЯ. («Россия 1»)

Вольная борьба

14.55. Женщины, до 62 кг. Финалы. Наши: Любовь Овчарова. («Россия 1»)

Большой анонс соревнований Олимпиады в среду, 4 августа, — на этой странице.

Все события двенадцатого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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