Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Олимпиада, 8 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований и финалов России

21:30
Олимпиада-2020 в Токио, 8 августа: соревнования и закрытие, все трансляции. Фото AFP
Олимпиада-2020 в Токио, 8 августа: соревнования и закрытие, все трансляции. Фото AFP
Теги:
В 16-й день Олимпийских игр-2020 в Токио будут разыграны 13 комплектов медалей и потушен огонь соревнований.

Спортсмены команды Олимпийского комитета России (ROC) в воскресенье, 8 августа, претендуют на золото в женском гандболе и групповых упражнениях в художественной гимнастике.

На этой странице — расписание всех медальных стартов дня и трансляций соревнований Олимпиады на российском ТВ. Следить за Играми в прямом эфире также можно онлайн на сайтах: Первый канал, Россия (Смотрим.ру) и Матч ТВ.

Олимпийские игры. Токио, Япония. Расписание соревнований и трансляций: где смотреть и кто выступает у России

8 августа, воскресенье (13 комплектов медалей)

Легкая атлетика

01.00. Мужчины. Марафон. (Матч ТВ)

Волейбол

03.00. Женщины. Матч за 3-е место. Корея — Сербия. (Матч Игра)

07.30. Женщины. Финал. Бразилия — США. (Матч ТВ)

Велоспорт

05.45. Женщины. Трек. Индивидуальный спринт. Финал. (Россия 1)

06.00. Мужчины. Трек. Кейрин. Финал. Наши: Денис Дмитриев. (Россия 1)

06.25. Женщины. Трек. Омниум. Гонка по очкам (финал). Наши: Гульназ Хатунцева, Мария Новолодская. (Россия 1)

Гандбол

05.00. Женщины. Матч за 3-е место. Норвегия — Швеция. (Матч Арена)

09.00. Женщины. Финал. Россия — Франция. (Первый)

Художественная гимнастика

05.00. Женщины. Групповые упражнения. Финал. Наши: сборная России. (Матч ТВ)

Баскетбол

05.30. Женщины. Финал. США — Япония. (Матч Игра)

Водное поло

07.40. Мужчины. Матч за 3-е место. Венгрия — Испания. (Матч Игра)

10.30. Мужчины. Финал. Греция — Сербия. (Матч Игра)

Бокс

08.00. Женщины. Весовая категория до 60 кг. Харрингтон (Ирландия) — Феррейра (Бразилия)

08.15. Мужчины. Весовая категория до 63 кг. Дэвис (США) — Крус (Куба)

08.45. Женщины. Весовая категория до 75 кг. Прайс (Великобритания) — Ли Цянь (Китай)

09.15. Мужчины. Весовая категория свыше 91 кг. Джалолов (Узбекистан) — Торрес (США)

Церемония закрытия Олимпиады — в 14.00 (Россия 1).

Все события 16-го дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

ОКР отправил запрос Международной федерации гимнастики по судейству на Олимпиаде
«С таким судейством художественная гимнастика на грани вылета из олимпийской программы». Ирина Винер-Усманова — о кошмаре в Токио
Россия — чемпион! Разгромили в шикарном стиле словаков и второй раз подряд взяли золото супертурнира
Какие шансы у России обогнать Великобританию и Японию в медальном зачете? Расклады на конец Олимпиады
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события