Олимпиада, 8 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований и финалов России

В 16-й день Олимпийских игр-2020 в Токио будут разыграны 13 комплектов медалей и потушен огонь соревнований.

Спортсмены команды Олимпийского комитета России (ROC) в воскресенье, 8 августа, претендуют на золото в женском гандболе и групповых упражнениях в художественной гимнастике.

На этой странице — расписание всех медальных стартов дня и трансляций соревнований Олимпиады на российском ТВ. Следить за Играми в прямом эфире также можно онлайн на сайтах: Первый канал, Россия (Смотрим.ру) и Матч ТВ.

Олимпийские игры . Токио, Япония. Расписание соревнований и трансляций: где смотреть и кто выступает у России

8 августа, воскресенье (13 комплектов медалей)

Легкая атлетика

01.00. Мужчины. Марафон. (Матч ТВ)

Волейбол

03.00. Женщины. Матч за 3-е место. Корея — Сербия. (Матч Игра)

07.30. Женщины. Финал. Бразилия — США. (Матч ТВ)

Велоспорт

05.45. Женщины. Трек. Индивидуальный спринт. Финал. (Россия 1)

06.00. Мужчины. Трек. Кейрин. Финал. Наши: Денис Дмитриев. (Россия 1)

06.25. Женщины. Трек. Омниум. Гонка по очкам (финал). Наши: Гульназ Хатунцева, Мария Новолодская. (Россия 1)

Гандбол

05.00. Женщины. Матч за 3-е место. Норвегия — Швеция. (Матч Арена)

09.00. Женщины. Финал. Россия — Франция. (Первый)

Художественная гимнастика

05.00. Женщины. Групповые упражнения. Финал. Наши: сборная России. (Матч ТВ)

Баскетбол

05.30. Женщины. Финал. США — Япония. (Матч Игра)

Водное поло

07.40. Мужчины. Матч за 3-е место. Венгрия — Испания. (Матч Игра)

10.30. Мужчины. Финал. Греция — Сербия. (Матч Игра)

Бокс

08.00. Женщины. Весовая категория до 60 кг. Харрингтон (Ирландия) — Феррейра (Бразилия)

08.15. Мужчины. Весовая категория до 63 кг. Дэвис (США) — Крус (Куба)

08.45. Женщины. Весовая категория до 75 кг. Прайс (Великобритания) — Ли Цянь (Китай)

09.15. Мужчины. Весовая категория свыше 91 кг. Джалолов (Узбекистан) — Торрес (США)

Церемония закрытия Олимпиады — в 14.00 (Россия 1).

Все события 16-го дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

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