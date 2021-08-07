Олимпиада, 8 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований и финалов России
Спортсмены команды Олимпийского комитета России (ROC) в воскресенье, 8 августа, претендуют на золото в женском гандболе и групповых упражнениях в художественной гимнастике.
На этой странице — расписание всех медальных стартов дня и трансляций соревнований Олимпиады на российском ТВ. Следить за Играми в прямом эфире также можно онлайн на сайтах: Первый канал, Россия (Смотрим.ру) и Матч ТВ.
Олимпийские игры. Токио, Япония. Расписание соревнований и трансляций: где смотреть и кто выступает у России
8 августа, воскресенье (13 комплектов медалей)
01.00. Мужчины. Марафон. (Матч ТВ)
03.00. Женщины. Матч за 3-е место. Корея — Сербия. (Матч Игра)
07.30. Женщины. Финал. Бразилия — США. (Матч ТВ)
05.45. Женщины. Трек. Индивидуальный спринт. Финал. (Россия 1)
06.00. Мужчины. Трек. Кейрин. Финал. Наши: Денис Дмитриев. (Россия 1)
06.25. Женщины. Трек. Омниум. Гонка по очкам (финал). Наши: Гульназ Хатунцева, Мария Новолодская. (Россия 1)
05.00. Женщины. Матч за 3-е место. Норвегия — Швеция. (Матч Арена)
09.00. Женщины. Финал. Россия — Франция. (Первый)
05.00. Женщины. Групповые упражнения. Финал. Наши: сборная России. (Матч ТВ)
05.30. Женщины. Финал. США — Япония. (Матч Игра)
07.40. Мужчины. Матч за 3-е место. Венгрия — Испания. (Матч Игра)
10.30. Мужчины. Финал. Греция — Сербия. (Матч Игра)
08.00. Женщины. Весовая категория до 60 кг. Харрингтон (Ирландия) — Феррейра (Бразилия)
08.15. Мужчины. Весовая категория до 63 кг. Дэвис (США) — Крус (Куба)
08.45. Женщины. Весовая категория до 75 кг. Прайс (Великобритания) — Ли Цянь (Китай)
09.15. Мужчины. Весовая категория свыше 91 кг. Джалолов (Узбекистан) — Торрес (США)
Церемония закрытия Олимпиады — в 14.00 (Россия 1).
Все события 16-го дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.
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