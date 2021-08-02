Олимпиада, 3 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Спортсмены команды Олимпийского комитета России (ROC) во вторник, 3 августа, имеют шансы на награды в греко-римской борьбе и спортивной гимнастике, велоспорте и гребле.
На этой странице — расписание всех медальных стартов дня и трансляций соревнований Олимпиады на российском ТВ. Следить за Играми в прямом эфире также можно онлайн на сайтах: Первый канал, Россия (Смотрим.ру) и Матч ТВ.
Олимпийские игры. Токио, Япония. Расписание соревнований и трансляций: где смотреть и кто выступает у России
3 августа, вторник (26 комплектов медалей)
03.00. Мужчины. 1/4 финала. Россия — Канада. (Первый).
04.50. Женщины. Прыжки в длину. (Россия 1)
06.20. Мужчины. 400 м с/б. (Россия 1)
13.20. Мужчины. Прыжки с шестом. (Первый)
14.35. Женщины. Метание молота. (Первый)
15.25. Женщины. 800 м. (Первый)
15.50. Женщины. 200 м. (Первый)
05.37. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал. Наши: Виктория Черниговская. (Матч Арена)
05.53. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. Финал. (Матч Арена)
06.20. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. Финал. Наши: Максим Спесивцев. (Матч Арена)
06.46. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Финал: Наши: Кира Степанова, Варвара Баранова. (Матч Арена)
06.33. Женщины. 49-й. Финальная гонка. (Матч Страна)
07.33. Мужчины. 49-й. Финальная гонка. (Матч Страна)
08.33. Мужчины. Финн. Финальная гонка. (Матч Страна)
09.33. Микст. Накра. Финальная гонка. (Матч Страна)
06.18. Мужчины. Весовая категория до 91 кг. 1/2 финала. Гаджимагомедов (Россия) — Ньика (Новая Зеландия).
07.05. Женщины. Весовая категория до 57 кг. Финал. Петесио (Филиппины) — Ирие (Япония)
12.30. Мужчины. Весовая категория до 57 кг. 1/2 финала. Альварес (Куба) — Батыргазиев (Россия). (Россия 1)
13.05. Мужчины. Весовая категория до 69 кг. Финал. Маккормак (Великобритания) — Иглесиас (Куба). (Россия 1)
09.00. Мужчины. Трамплин, 3 м. Финал. Наши: Евгений Кузнецов. (Первый)
11.00. Мужчины. Параллельные брусья. Наши: Давид Белявский. (Россия 1)
11.50. Женщины. Бревно. Наши: Владислава Уразова. (Россия 1)
12.39. Мужчины. Перекладина. Наши: Никита Нагорный. (Россия 1)
11.05. Женщины. Трек. Командная гонка преследования. Финал. (Матч ТВ)
11.35. Мужчины. Трек. Командный спринт. Финал. Наши: Иван Гладышев, Денис Дмитриев, Павел Янушевский. (Матч ТВ)
13.35. Мужчины, до 77 кг. Финал. (Матч ТВ)
14.15. Мужчины, до 97 кг. Финал. Наши: Муса Евлоев. (Матч ТВ)
13.50. Мужчины, свыше 109 кг. Наши: Тимур Наниев.
13.50. Женщины. 1/4 финала. Россия — Австралия. (Первый)
15.15. Женщины, до 68 кг. (Матч ТВ)
Большой анонс соревнований Олимпиады во вторник, 3 августа, — на этой странице.
Все события одиннадцатого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.
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