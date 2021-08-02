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Олимпиада, 3 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России

2 августа 2021, 23:45
Олимпиада-2020 в Токио: главные соревнования и трансляции 3 августа. Фото Reuters
Олимпиада-2020 в Токио: главные соревнования и трансляции 3 августа. Фото Reuters
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В одиннадцатый день Олимпийских игр-2020 в Токио будут разыграны 26 комплектов медалей.

Спортсмены команды Олимпийского комитета России (ROC) во вторник, 3 августа, имеют шансы на награды в греко-римской борьбе и спортивной гимнастике, велоспорте и гребле.

На этой странице — расписание всех медальных стартов дня и трансляций соревнований Олимпиады на российском ТВ. Следить за Играми в прямом эфире также можно онлайн на сайтах: Первый канал, Россия (Смотрим.ру) и Матч ТВ.

Олимпийские игры. Токио, Япония. Расписание соревнований и трансляций: где смотреть и кто выступает у России

3 августа, вторник (26 комплектов медалей)

Волейбол

03.00. Мужчины. 1/4 финала. Россия — Канада. (Первый).

Легкая атлетика

04.50. Женщины. Прыжки в длину. (Россия 1)

06.20. Мужчины. 400 м с/б. (Россия 1)

13.20. Мужчины. Прыжки с шестом. (Первый)

14.35. Женщины. Метание молота. (Первый)

15.25. Женщины. 800 м. (Первый)

15.50. Женщины. 200 м. (Первый)

Гребля на байдарках и каноэ

05.37. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал. Наши: Виктория Черниговская. (Матч Арена)

05.53. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. Финал. (Матч Арена)

06.20. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. Финал. Наши: Максим Спесивцев. (Матч Арена)

06.46. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Финал: Наши: Кира Степанова, Варвара Баранова. (Матч Арена)

Парусный спорт

06.33. Женщины. 49-й. Финальная гонка. (Матч Страна)

07.33. Мужчины. 49-й. Финальная гонка. (Матч Страна)

08.33. Мужчины. Финн. Финальная гонка. (Матч Страна)

09.33. Микст. Накра. Финальная гонка. (Матч Страна)

Бокс

06.18. Мужчины. Весовая категория до 91 кг. 1/2 финала. Гаджимагомедов (Россия) — Ньика (Новая Зеландия).

07.05. Женщины. Весовая категория до 57 кг. Финал. Петесио (Филиппины) — Ирие (Япония)

12.30. Мужчины. Весовая категория до 57 кг. 1/2 финала. Альварес (Куба) — Батыргазиев (Россия). (Россия 1)

13.05. Мужчины. Весовая категория до 69 кг. Финал. Маккормак (Великобритания) — Иглесиас (Куба). (Россия 1)

Прыжки в воду

09.00. Мужчины. Трамплин, 3 м. Финал. Наши: Евгений Кузнецов. (Первый)

Спортивная гимнастика

11.00. Мужчины. Параллельные брусья. Наши: Давид Белявский. (Россия 1)

11.50. Женщины. Бревно. Наши: Владислава Уразова. (Россия 1)

12.39. Мужчины. Перекладина. Наши: Никита Нагорный. (Россия 1)

Велоспорт

11.05. Женщины. Трек. Командная гонка преследования. Финал. (Матч ТВ)

11.35. Мужчины. Трек. Командный спринт. Финал. Наши: Иван Гладышев, Денис Дмитриев, Павел Янушевский. (Матч ТВ)

Греко-римская борьба

13.35. Мужчины, до 77 кг. Финал. (Матч ТВ)

14.15. Мужчины, до 97 кг. Финал. Наши: Муса Евлоев. (Матч ТВ)

Тяжелая атлетика

13.50. Мужчины, свыше 109 кг. Наши: Тимур Наниев.

Водное поло

13.50. Женщины. 1/4 финала. Россия — Австралия. (Первый)

Вольная борьба

15.15. Женщины, до 68 кг. (Матч ТВ)

Большой анонс соревнований Олимпиады во вторник, 3 августа, — на этой странице.

Все события одиннадцатого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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