Олимпиада, 29 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России

В шестой день Олимпийских игр-2020 в Токио будет разыграно 17 комплектов медалей.

Спортсмены команды Олимпийского комитета России (ROC) в четверг, 29 июля, имеют шансы на золото и другие медали в плавании, фехтовании, спортивной гимнастике. Также есть надежды на дзюдо и стрельбу. Важные матчи проведут женские сборные по гандболу и волейболу, также движутся к финалу российские теннисисты.

На этой странице — расписание всех медальных финалов дня и трансляций соревнований Олимпиады на российском ТВ. Следить за Играми в прямом эфире также можно онлайн на сайтах: Первый канал, Россия (Смотрим.ру) и Матч ТВ.

Олимпийские игры. Токио, Япония. Расписание соревнований и трансляций: где смотреть и кто выступает у России

29 июля, четверг (17 комплектов наград)

Плавание

04.30. Мужчины. 800 м, вольный стиль. Финал (Матч ТВ)

04.40. Мужчины. 200 м, брасс. Финал. Наши: Антон Чупков (Матч ТВ)

05.20. Женщины. 200 м, баттерфляй. Финал. Наши: Светлана Чимрова (Матч ТВ)

05.25. Мужчины. 100 м, вольный стиль. Финал. Наши: Климент Колесников (Матч ТВ)

06.05. Женщины. 4х200 м, эстафета, вольный стиль. Финал. Наши: Анастасия Гуженкова, Виктория Саламатина, Вероника Андрусенко, Анна Егорова (Матч ТВ)

Теннис

09.00. Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала. Хачанов (Россия) — Умбер (Франция)

11.00. Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала. Каррено-Буста (Испания) — Медведев (Россия) (Матч Игра)

09.00. Женщины. Парный разряд. 1/2 финала. Крейчикова/Синякова (Чехия) — Кудерметова/Веснина (Россия) (Первый)

11.00. Микст. 1/4 финала. Шибахара/Маклахлан (Япония) — Павлюченкова/Рублев (Россия)

15.00. Микст. 1/4 финала. Веснина/Карацев (Россия) — Свентек/Кубот (Польша). (Матч Игра)

Волейбол

10.25. Женщины. Групповой турнир. Китай — Россия (Первый)

Пляжный волейбол

11.00. Мужчины. Групповой турнир. Красильников/Стояновский (Россия) — Плавиньш/Точс (Латвия) (Матч ТВ)

Гандбол

13.30. Женщины. Групповой турнир Венгрия — Россия (Первый)

Академическая гребля

03.18. Мужчины. Двойка распашная без рулевого. Финал

03.30. Женщины. Двойка распашная без рулевого. Финал. Василиса Степанова, Елена Орябинская

03.50. Мужчины. Двойка парная, легкий вес. Финал

04.10. Женщины. Двойка парная, легкий вес. Финал

Регби-7

05.00. Женщины. Групповой турнир. Россия — Великобритания

13.00. Женщины. Групповой турнир. Россия — Кения (Первый)

Стендовая стрельба

08.30. Женщины. Трап. Финал. Наши: Дарья Семьянова, Екатерина Субботина (Россия 1)

09.30. Мужчины. Трап. Финал. Наши: Алексей Алипов (Россия 1)

Гребной слалом

09.55. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал. Наши: Алсу Миназова (Матч ТВ)

Бокс

11.48. Весовая категория до 75 кг. 1/8 финала. Бакши (Россия) — Исли (США) Весовая категория свыше 91 кг. Верясов (Россия) — Эгнонг (Камерун)

Дзюдо

12.25. Женщины, до 78 кг. Финал. Наши: Александра Бабинцева (Россия 1)

12.50. Мужчины, до 100 кг. Финал. Наши: Нияз Ильясов (Россия 1)

Спортивная гимнастика

13.50. Женщины. Индивидуальное многоборье. Финал. Наши: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова (Россия 1)

Фехтование

13.55 Женщины. Командная рапира. Финал. Наши: Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина (Первый)

Настольный теннис

15.00. Женщины. Одиночный разряд. Финал (Матч Игра)