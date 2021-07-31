Олимпиада, 1 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России

В девятый день Олимпийских игр-2020 в Токио будут разыграны 25 комплектов медалей.

Спортсмены команды Олимпийского комитета России (ROC) в воскресенье, 1 августа, гарантированно выиграют как минимум одно золото в теннисе, а также имеют шансы на медали высшей и другой пробы в легкой атлетике (прыжки в высоту у мужчин), спортивной гимнастике, плавании, фехтовании и велоспорте-ВМХ.

На этой странице — расписание всех медальных финалов дня и трансляций соревнований Олимпиады на российском ТВ. Следить за Играми в прямом эфире также можно онлайн на сайтах: Первый канал, Россия (Смотрим.ру) и Матч ТВ.

Олимпийские игры . Токио, Япония. Расписание соревнований и трансляций: где смотреть и кто выступает у России

1 августа, воскресенье (25 комплектов медалей)

Гольф

01.30. Мужчины. Индивидуальное первенство. Финальный раунд.

Велоспорт

04.10. Женщины. ВМХ, фристайл. Финал. Наши: Елизавета Посадских. (Матч Арена)

05.20. Мужчины. ВМХ, фристайл. Финал. Наши: Ирек Ризаев. (Матч Арена)

Плавание

04.30. Мужчины. 50 м, вольный стиль. Финал. (Россия 1)

04.37. Женщины. 50 м, вольный стиль. Финал. (Россия 1)

04.44. Мужчины. 1500 м, вольный стиль. Финал. Наши: Кирилл Мартынычев (Россия 1)

05.15. Женщины. 4х100 м, комбинированная эстафета. Финал. Сборная России (Россия 1)

05.36. Мужчины. 4х100 м, комбинированная эстафета. Финал. Сборная России (Россия 1)

Легкая атлетика

04.35. Женщины. Толкание ядра. Финал. (Матч ТВ)

13.10. Мужчины. Прыжки в высоту. Финал. Наши: Михаил Акинменко, Илья Иванюк. (Матч ТВ)

14.15. Женщины. Тройной прыжок. Финал. (Матч ТВ)

15.50. Мужчины. 100 м. Финал. (Матч ТВ)

Бокс

06.51. Мужчины. Весовая категория до 81 кг. 1/2 финала. Хатаев (Россия) — Уиттакер (Великобритания)

11.48. Мужчины. Весовая категория до 57 кг. 1/4 финала. Батыргазиев (Россия) — Ерденебат (Монголия)

12.03. Мужчины. Весовая категория до 69 кг. 1/2 финала. Замковой (Россия) — Иглесиас (Куба)

12.36. Мужчины. Весовая категория до 75 кг. 1/4 финала. Бакши (Россия) — Вальсен (Гаити)

13.24. Мужчины. Весовая категория свыше 91 кг. 1/4 финала. Верясов (Россия) — Кункабаев (Казахстан)

Пляжный волейбол

08.00. Женщины. 1/8 финала. Макрогузова/Холомина (Россия) — Граудина/Кравченока (Латвия). (Матч ТВ)

Волейбол

08.20. Мужчины. Групповой турнир. Россия — Тунис. (Первый)

Теннис

09.00. Женщины. Парный разряд. Финал. (Матч Игра)

10.30. Мужчины. Одиночный разряд. Финал. Хачанов (Россия) — А.Зверев (Германия). (Матч Игра)

12.00. Микст. Финал. Веснина/Карацев — Павлюченкова/Рублев. (Матч Игра)

Прыжки в воду

09.00. Женщины. Трамплин, 3 м. Финал. Наши: Мария Полякова. (Матч ТВ)

Парусный спорт

08.33. Мужчины. Лазер. Финальная гонка. Наши: Павел Созыкин, Денис Грибанов. (Матч Арена)

09.33. Женщины. Лазер Радиал. Финальная гонка. (Матч Арена)

Спортивная гимнастика

11.00. Мужчины. Вольные упражнения. Финал. Наши: Никита Нагорный. (Первый)

11.52. Женщины. Опорный прыжок. Финал. Наши: Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова. (Первый)

12.41. Мужчины. Конь. Финал. Наши: Давид Белявский. (Первый)

13.24. Женщины. Брусья. Финал. Наши: Ангелина Мельникова, Анастасия Ильянкова. (Первый)

Водное поло

12.20. Женщины. Групповой турнир. Россия — Япония. (Матч ТВ)

Тяжелая атлетика

13.50. Женщины. Весовая категория до 76 кг.

Фехтование

13.50. Мужчины. Командная Рапира. Финал. Наши: Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников, Тимур Сафин. (Россия 1)

Бадминтон

14.30. Женщины. Одиночный разряд. Матч за 3-е место. (Матч Страна)

15.20. Женщины. Одиночный разряд. Финал. (Матч Страна)

Все события девятого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

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