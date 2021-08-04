Олимпиада-2020: все медали 4 августа

В среду, 4 августа, на Олимпийских играх были разыграны 17 комплектов наград. Медальный зачет — здесь.

Россия взяла две медали: золото в синхронном плавании у дуэта Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко и бронза у боксера Имама Хатаева.

Олимпийские игры-2020. Все медали 4 августа

Синхронное плавание. Дуэт

1. Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко (Россия)

2. Хуан Сюэчэнь/Сунь Вэньянь (Китай)

3. Марта Федина/Анастасия Савчук (Украина)

Плавание. Открытая вода. Женщины. 10 км

1. Ана Марсела да Кунья (Бразилия)

2. Шарон ван Рауэндал (Нидерланды)

3. Карина Ли (Австралия)

Легкая атлетика. Женщины. 400 м/б

1. Сидни Маклофлин (США) — мировой рекорд

2. Далила Мухаммад (США)

3. Фемке Бол (Нидерланды)

Скейтбординг. Женщины. Парк

1. Сакура Йосодзуми (Япония)

2. Кокона Хираки (Япония)

3. Скай Браун (Великобритания)

Парусный спорт. Мужчины. Класс яхт «470»

1. Мэтью Белчер/Уильям Райан (Австралия)

2. Антон Дальберг/Фредрик Бергстрем (Швеция)

3. Жорди Шаммар/Николас Родригес (Испания)

Бокс. Мужчины. До 81 кг

1. Арлен Лопес (Куба)

2. Бенджамин Уитакер (Великобритания)

3. Имам Хатаев (Россия)

3. Лорен Берто Альфонсо (Азербайджан)

Парусный спорт. Женщины. Класс яхт «470»

1. Ханна Милс/Эйлид Макинтайр (Великобритания)

2. Агнешка Скшипулец/Йоланта Огар (Польша)

3. Камилла Лекуэнтр/Алоиз Реторна (Франция)

Велоспорт. Мужчины. Командная гонка преследования

1. Италия — мировой рекорд

2. Дания

3. Австралия

Греко-римская борьба. До 67 кг

1. Мохаммад Реза Гераи (Иран)

2. Парвиз Насибов (Украина)

3. Франк Штеблер (Германия)

3. Мохаммед Ибрахим эс-Саид (Египет)

Легкая атлетика. Женщины. 3000 м/п

1. Перут Чемутай (Уганда)

2. Кортни Фрерикс (США)

3. Хайвин Киенг (Кения)

Греко-римская борьба. До 87 кг

1. Жан Беленюк (Украина)

2. Виктор Лоринц (Венгрия)

3. Денис Кудла (Германия)

3. Зураб Датунашвили (Сербия)

Конный спорт. Конкур

1. Бенджамин Маэр (Великобритания)

2. Педер Фредриксон (Швеция)

3. Майкел ван дер Влетен (Нидерланды)

Вольная борьба. Женщины. До 62 кг

1. Юкако Каваи (Япония)

2. Айсулу Тыныбекова (Киргизия)

3. Ирина Коляденко (Украина)

3. Тайбе Мустафа Юсейн (Болгария)

Тяжелая атлетика. Мужчины. Свыше 109 кг

1. Лаша Талахадзе (Грузия) — мировой рекорд

2. Али Дауди (Иран)

3. Ман Асаад (Сирия)

Легкая атлетика. Мужчины. 800 м

1. Эммануэл Кипкуруй Корир (Кения)

2. Фергюсон Черуйот Ротич (Кения)

3. Патрык Добек (Польша)

Легкая атлетика. Мужчины. Молот

1. Войцех Новицки (Польша)

2. Эйвинн Хенриксен (Норвегия)

3. Павел Файдек (Польша)

Легкая атлетика. Мужчины. 200 метров

1. Андре де Грасс (Канада)

2. Кеннет Беднарек (США)

3. Ноа Лайлз (США)