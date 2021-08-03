Олимпиада-2020: все медали 3 августа
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 3 августа //
Медальный зачет Олимпийских игр
Легкая атлетика. Мужчины. 400 метров с барьерами
1. Карстен Вархольм (Норвегия) — 45,94 (МР)
2. Рай Бенджамин (США) — 46,17
3. Алисон Дос Сантос (Бразилия) — 46,72
Гребля на байдарке и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 метров
1. Балинт Копас (Венгрия)
2. Адам Варга (Венгрия)
3. Фернанду Пимента (Португалия)
Гребля на байдарке и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 метров
1. Куба
2. Китай
3. Германия
Легкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину
1. Малайка Миамбо (Германия)
2. Бриттни Риз (США)
3. Эзе Бруме (Нигерия)
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 метров
1. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия)
2. Тереса Портела Ривас (Испания)
3. Эмма Остранн Йергенсен (Дания)
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 метров
1. Лиза Кэррингтон / Кейтлин Регал (Новая Зеландия)
2. Каролина Ная / Анна Пулавска (Польша)
3. Данюта Козак / Дора Бодоньи (Венгрия)
Бокс. Женщины. Категория до 57 кг
1. Сена Ирие (Япония)
2. Нести Петесио (Филиппины)
3. Ирма Теста (Италия)
3. Карисс Эртингсталл (Великобритания)
Парусный спорт. Женщины. Класс 49
1. Бразилия
2. Германия
3. Нидерланды
Парусный спорт. Мужчины. Класс 49
1. Великобритания
2. Новая Зеландия
3. Германия
Гребной слалом. Мужчины. 1000 метров
1. Балинт Копач (Венгрия)
2. Адам Варга (Венгрия)
3. Фернандо Пимента (Португалия)
Парусный спорт. Мужчины. финн
1. Джайлз Скотт (Великобритания)
2. Жомбор Берец (Венгрия)
3. Хоан Кардона (Испания)
Парусный спорт. Накра 17
1. Италия
2. Великобритания
3. Германия
Спортивная гимнастика. Мужчины. Брусья
1. Цзоу Цзинюань (Китай)
2. Лукас Даузер (Германия)
3. Ферхат Арыджан (Турция)
Велоспорт — Трек. Женщины. Командная гонка преследования
1. Германия — 4.04,242 (МР)
2. Великобритания
3. США
Велоспорт — Трек. Мужчины. Командный спринт
1. Нидерланды — 41,369 (ОР)
2. Великобритания
3. Франция
Гимнастика спортивная. Женщины. Бревно
1. Гуань Чэнтчэнь (Китай)
2. Тан Сицзин (Китай)
3. Симона Байлз (США)
Гимнастика спортивная. Мужчины. Перекладина
1. Даики Хасимото (Япония)
2. Тин Србич (Хорватия)
3. Никита Нагорный (Россия)
Бокс. Мужчины. До 69 кг
1. Роньель Иглесиас Сотолонго (Куба)
2. Пет Маккормак (Великобритания)
3. Андрей Замковой (Россия)
3. Эйдан Уолш (Ирландия)
Греко-римская борьба. До 77 кг
1. Тамаш Лоринц (Венгрия)
2. Акжол Махмудов (Киргизия)
3. Рафиг Хусейнов (Азербайджан)
3. Шохей Ябику (Япония)
Греко-римская борьба. До 97 кг
1. Муса Евлоев (Россия)
2. Артур Алексанян (Армения)
3. Мохаммадхади Сарави (Иран)
3. Тадеуш Михалик (Польша)
Легкая атлетика. Женщины. 800 метров
1. Атинг Мо (США)
2. Кили Ходжкинсон (Великобритания)
3. Раэвин Роджерс (США)
Вольная борьба. Женщины. До 68 кг
1. Тамира Сток Менса (США)
2. Блессинг Оборудуду (Нигерия)
3. Меерим Жуманазарова (Киргизия)
3. Алла Черкасова (Украина)
Тяжелая атлетика. Мужчины. Категория до 109 кг
1. Акбар Джураев (Узбекистан)
2. Симон Мартиросян (Армения)
3. Артур Плесниекс (Латвия)
Легкая атлетика. Женщины. 200 метров
1. Элайн Томпсон-Эра (Ямайка)
2. Кристин Мбома (Намибия)
3. Габриэль Томас (США)
Легкая атлетика. Женщины. Молот
1. Анита Влодарчик (Польша)
2. Ван Чжен (Китай)
3. Мальвина Копрон (Польша)
Легкая атлетика. Мужчины. Шест
1. Арманд Дюплантис (Швеция)
2. Кристофер Нильсен (США)
3. Тиагу Браз (Бразилия)
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