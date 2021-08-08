Олимпиада-2020: все медали 8 августа
8 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио были разыграны 13 комплектов медалей в 8 видах спорта.
Художественная гимнастика. Группы
1. Болгария
2. Россия
3. Италия
Гандбол. Женщины
1. Франция
2. Россия
3. Норвегия
Легкая атлетика. Мужчины. Марафон
1. Элиуд Кипчоге (Кения)
2. Абди Нагейе (Нидерланды)
3. Башир Абди (Бельгия)
Велоспорт. Женщины. Спринт
1. Келси Митчел (Канада)
2. Елена Старикова (Украина)
3. Ли Вайсе (Гонконг)
Велоспорт. Мужчины. Кейрин
1. Джейсон Кенни (Великобритания)
2. Мохд Азизулхасни Аванг (Малайзия)
3. Харри Лаврейсен (Нидерланды)
Велоспорт. Женщины. Омниум
1. Дженнифер Валенте (США)
2. Юми Кадзихара (Япония)
3. Кирстен Карлейн Вилд (Нидерланды)
Баскетбол. Женщины
1. США
2. Япония
3. Франция
Бокс. Женщины. До 60 кг
1. Келли Энн Харрингтон (Ирландия)
2. Беатрис Феррейра (Бразилия)
3. Судапорн Сисонди (Таиланд)
3. Мира Потконен (Финляндия)
Бокс. Мужчины. До 63 кг
1. Энди Крус (Куба)
2. Кишон Дэвис (США)
3. Оганес Бачков (Армения)
3. Гарри Гарсайд (Австралия)
Волейбол. Женщины
1. США
2. Бразилия
3. Сербия
Бокс. Женщины. До 75 кг
1. Лорен Прайс (Великобритания)
2. Ли Циань (Китай)
3. Нушка Фонтейн (Нидерланды)
3. Земфира Магомедалиева (Россия)
Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг
1. Баходир Джалалов (Узбекистан)
2. Ричард Торрес-мл. (США)
3. Камшибек Кункабаев (Казахстан)
3. Фрейзер Кларк (Великобритания)
Водное поло. Мужчины
1. Сербия
2. Греция
3. Венгрия
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